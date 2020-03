Ribó demana reunir-se amb Sanitat per a saber com actuar en Falles

Els principals actes massius de Falles no disposen, de moment, de mesures extraordinàries en relació amb el coronavirus, una decisió que, no obstant això, podria canviar en funció de l'evolució del virus en la Comunitat Valenciana. Així ho van manifestar novament aquest dimecres tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com l'alcalde de València, Joan Ribó.

No obstant això, el primer edil ha demanat una entrevista a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, arran de les últimes novetats sobre els casos positius pel virus que permeta “actualitzar” els protocols sanitaris, encara que va insistir que, de moment, no hi ha cap cancel·lació en les festes de Falles.

Ribó, després de participar en la jornada València Canvia Pel Clima, va assenyalar sobre aquest tema que vol una entrevista davant les últimes novetats però no perquè pensa que “hi ha un canvi significatiu”, segons va afirmar. D'aquesta manera, va recordar que van tindre coneixement a les 19.00 hores d'aquest dimarts que s'havia detectat coronavirus en un pacient amb pneumònia mort el 13 de febrer a l'Hospital Arnau de València i “això són coses noves”.

En eixe sentit, va assenyalar que, fins a aquest dimecres, des de la Conselleria de Sanitat no els havien transmés cap mesura extraordinària de contenció del virus per les Falles. En qualsevol cas, va subratllar: “Ells són els responsables i nosaltres farem el que ells diguen, però de moment no hi ha cap mena de cancel·lació”, va postil·lar.

Davant la recomanació del ministeri de jugar a porta tancada els partits del València Basket-Armani Milà de bàsquet d’aquest dijous i el València-Atalanta de futbol, va considerar que no és una situació equiparable amb les Falles. “No és exactament el mateix una concentració de persones que vénen d'una zona que en aquests moments està en una situació d'emergència amb un turisme difuminat i general”, va sostindre.

De la mateixa manera, va apuntar que “tampoc és el mateix el nivell de concentració que suposa un acte esportiu que unes Falles”. “És totalment diferent”, va argumentar en aquesta mateixa línia. No obstant això, va recalcar que és “important no generar una alarma social que derive en un pànic generalitzat”. “S'ha de fer tot en la seua justa mesura, i jo estic plenament convençut que les autoritats sanitàries estan fent tot el necessari per a garantir la seguretat de les persones i, al mateix temps, no crear alarmes innecessàries”, va apuntar.

Per tot això, va destacar que l'Ajuntament de València “des del primer moment s'ha mostrat absolutament disposat a acatar les mesures sanitàries que partisquen del Ministeri de Sanitat i de la mateixa conselleria, perquè entenem que la salut i la seguretat de les persones és el primer que cal garantir”.

Per part seua, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar, després de conéixer-se despús-ahir la defunció d'un home amb coronavirus el 13 de febrer a València, que la resposta que mereix aquesta situació ha de basar-se “en la unitat d'acció” de totes les comunitats, “la racionalitat i la serenitat” i la confiança en els professionals sanitaris.

A partir d'ací, sobre la celebració d'esdeveniments esportius que puguen suposar l'arribada d'aficionats de zones de risc, va assenyalar que “cal prendre les decisions que siguen millors per a defensar l'interés general i, sobretot, la seguretat sanitària”.

Així es va pronunciar Puig després de mantindre en el Palau de la Generalitat una reunió amb els portaveus dels sis grups parlamentaris de les Corts per a abordar la situació generada pel coronavirus en la Comunitat Valenciana, en la qual va puntualitzar que qualsevol informació sobre la “simptomatologia i l'epidemiologia” l'han de donar els responsables sanitaris.

Respecte a si podrien realitzar-se algunes restriccions de cara a les Falles per la presència que s'espera de turistes italians, va indicar que “la idea, hui dia, és que no hi haja cap mena de restricció en les Falles” i així s'ha expressat “amb total claredat en aquest temps”.

“Tenim molts visitants italians que els desitgem tindre en el futur perquè tampoc es tracta d'intentar posar cap frontera. La veritat és que cal prendre totes les mesures de prudència tant des de l'origen, des d'Itàlia, com ací en la mesura que puga haver-hi algun tipus de contacte, però les mesures han de ser acordades, el més consensuades possibles, tindre un àmbit d'Espanya i que tingueren un impacte clarament europeu, perquè és l'única manera de ser eficaces en la lluita contra una malaltia de la qual sabem encara massa poc”, va concloure.

“Informar a la població d'una manera clara”

L'alcalde de València va posar en valor la coordinació existent entre administracions com una eina “imprescindible per a informar a la població d'una manera clara i posar en marxa les actuacions necessàries a cada moment”. Per això, va manifestar Ribó, “aquesta entrevista amb la consellera entra dins de la normalitat per a actualitzar dades i per a continuar amb eixa coordinació”.