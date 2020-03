Vox acusa a Aguado de "dinamitar" el acuerdo para bajar impuestos en Madrid

La Asamblea de Madrid decide mañana si aprueba la primera bajada de impuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Para que salga adelante esta ley, PP y Ciudadanos necesitan el apoyo de Vox, que lleva semanas presionando con no retirar su enmienda a la totalidad, que supondría la caída de una norma que prevé un ahorro de 16 millones de euros a 30.000 madrileños.

La condición de Vox siempre ha sido que se produzca un recorte de la misma cantidad que se dejará de ingresar en el capítulo de subvenciones, algo a lo que, según Rocío Monasterio, había accedido el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty.

Sin embargo, Monasterio ha acusado al vicepresidente Ignacio Aguado de «dinamitarlo». Desde Cs siempre han defendido que no negociarán con Vox y que no aceptarán «cesiones» para hacer recortes, aunque Monasterio ha aclarado que no quiere decidir en qué partidas se hacen. «No hemos definido en qué reducir el gasto para que Cs estuviera cómodo pero [Aguado] quiere el protagonismo», ha declarado.

Asimismo, la de Vox, que ha dicho esperar que se apruebe la bajada de impuestos, ha aprovechado la postura de Cs para definir al Ejecutivo regional como un "gobierno débil, dividido y con dos cabezas". "Si cierro un acuerdo con el consejero de Hacienda, entiendo que lo hace en nombre de todo el Gobierno", ha defendido.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Hacienda han evitado reaccionar y el entorno del vicepresidente ha definido las acusaciones de Monasterio como "excusas" para no apoyar la primera bajada de impuestos de la era Ayuso-Aguado.