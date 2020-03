Mario Casas sube la temperatura en las redes al mostrar sus 'atributos' mientras hace ejercicio

Mario Casas no deja de sorprendernos. El nombre del actor no para de sonar por redes sociales y no es a causa de su último trabajo profesional, sino por el outfit que escogió para practicar deporte.

El protagonista de El Barco ha sido fotografiado sin camiseta, marcando abdominales y algo más. Un bulto en su entrepierna despertaba todo tipo de comentarios en sus seguidores por redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

Mario Casas en el gimnasio es la cosa más deliciosa que voy a ver hoy 🤤 pic.twitter.com/ycftGNx6l8 — Mary Cotes (@MaryCotes) March 1, 2020

Aunque es muy habitual ver a Mario Casas practicando deporte, como crossfit, una disciplina que comparte con sus hermanos y amigos, está vez el vídeo publicado por el actor impactaban entre sus followers. ¿El motivo? Sus atributos masculinos ocupaban todo el protagonismo en la publicación.

En el terreno profesional, el ex de Blanca Suárez está inmerso en nuevos proyectos: en otoño de 2020 será el protagonista de la película No matarás. En Netflix protagonizará El practicante junto a Déborah François y tiene pendiente el estreno de El inocente, al lado de José Coronado, Aura Garrido y Alexandra Jiménez.