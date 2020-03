Coronavirus.- El paciente fue atendido el lunes en Urgencias del Chuac y está estable "dentro de la gravedad"

Así lo ha trasladado este miércoles la jefa de servicio de Medicina Preventiva del centro hospitalario, María José Pereira, en una rueda de prensa en Santiago para informar de los detalles de este primer positivo en la Comunidad, en la que también han participado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y el subdirector xeral de Epidemiología, Xurxo Hervada, así como otros integrantes del departamento.

El hombre, residente en Madrid, llegó a Galicia para participar en una entrevista de trabajo. El lunes, dada su sintomatología, acudió al servicio de Urgencias del Hospital de A Coruña en torno a las 13,00 horas.

En un principio, ha explicado María José Pereira, el paciente "no cumplía criterios epidemiológicos" para considerarlo un caso sospechoso, dado que no había estado en zonas o países donde "el virus esta circulando". No obstante, fue diagnosticado de una neumonía de origen desconocido, una patología ante la que el último protocolo acordado con el Ministerio de Sanidad recomienda hacer las pruebas.

Con ello, de forma preventiva, se activó en la tarde del lunes el "protocolo de sospecha" del COVID-19 y se tomaron "las medidas de protección a profesionales y pacientes" que estuvieron en contacto con él en Urgencias.

En un primer momento, las pruebas practicadas en A Coruña no fueron concluyentes, y se remitieron este martes al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. En este caso, los resultados sí fueron positivos a Coronavirus.

"ESTABLE" DENTRO DE SU SITUACIÓN "GRAVE"

En cuanto a la situación actual del paciente, Maria José Pereira ha explicado que se encuentra en una unidad de hospitalización "convencional" -no ha tenido que ser ingresado en la UCI- y está "estable" dentro de su situación "grave".

Más en concreto, su estado de salud se ha mantenido "estable" desde "que se inició el tratamiento específico" para la dolencia, hace 24 horas.