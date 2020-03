EDP lanza la tercera edición del concurso musical EDP Live Bands en España

Los grupos españoles pueden inscribirse hasta el 10 de abril en la web del concurso edplivebands.edp.com/espana y tienen que presentar un tema inédito para participar. Las votaciones populares en esta primera fase estarán abiertas hasta el 26 de abril a través de la web. Las más votadas, junto con las seleccionadas por un jurado de expertos, pasarán a la siguiente fase: la semifinal. Durante esta segunda fase del concurso, que se desarrollará entre el 30 de abril y el 10 de mayo, tendrán lugar las votaciones que decidirán las bandas que llegarán a la gran final, que se celebrará el 6 de junio en la sala madrileña Cool, a modo de concierto, donde se elegirá el ganador de esta tercera edición española.

En 2019, cerca de 400 personas se dieron cita en este evento. Además, las bandas vencedoras de España, Portugal y Brasil tendrán la oportunidad de actuar en directo en el Festival NOS Alive'20 en Portugal y de grabar su primer álbum. El año pasado, el concurso finalizó con la banda Beluga como vencedora. Después de una fase de inscripción, se seleccionaron un total de 59 bandas semifinalistas de las cuales solo seis llegaron a esta final en vivo. En ella actuaron los seis finalistas, Beluga, Blonde Poulain, Carmelita, Feli and the Lemonshakers, Lady Jaque y SeñorNadye, además de los ganadores de 2018, Vermú.

Los integrantes tocaron dos temas propios en la Sala Cool que encandilaron al jurado profesional formado por Catarina Varella, de Everything is New; Ramón Bobes, de EDP; Daniel López, de Mondo Sonoro, y Mónica Caballero, de Vetusta Morla, entre otros. El premio les ha permitido acelerar su carrera musical, con la actuación en el NOS Alive de 2019.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Everything is New y de Mondo Sonoro como media partner. Además de apoyar el concurso, los colaboradores formarán parte del jurado. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2014, EDP ha impulsado la música de más de 8.300 grupos aficionados, potenciando sus carreras musicales con actuaciones en festivales de proyección internacional y grabaciones de discos. Solo en España, EDP ha apoyado la música de más de 600 bandas entre las dos ediciones.