València incrementa en Falles un 98% els servicis de neteja

L’Ajuntament de València destinarà 1.692.899,77 €, un 11,1% més que l’any passat, per a reforçar el servici de neteja i de recollida de residus durant la setmana fallera. Aquest dispositiu especial, operatiu des del dia 1 de març, funcionarà fins després de la cremà “per deixar la ciutat al seu estat habitual tot i que les Falles es desenvolupen principalment a l’espai públic”. Per això, s’incrementarà un promedi d’un 98% el nombre d’efectius que encarregats de mantindre neta la ciutat, i d’un 61% els responsables de la recollida de residus urbans.

El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat aquest dimecres el Pla Especial de Reforços de Servicis de Neteja i Recollida Falles 2020, que preveu un increment d’equips i llocs de treball durant la setmana fallera, i inclou, entre altres servicis especials, el de neteja i recollida per a la Nit de la Cremà i un repàs de l’espai públic que es dura a terme una volta concloses les falles. A més, aquest pla inclou tasques d’inspecció i campanyes de sensibilització com 'Ara pots pujar el reciclatge 2020'.

En donar compte de les xifres, “en el marc d’una gestió transparent”, el regidor ha explicat, per exemple, que el servici ordinari de neteja de l’espai públic compta amb més operaris de dilluns a dissabte, perquè els diumenges només s’agranen manualment les zones de major afluència turística, mentre la resta de dies el servici es fa a tota la ciutat. Per això, durant les falles, s’incrementa més el servici els diumenges, amb xifres “considerables”, com les 521 persones de reforç que treballaran el diumenge 15 de març.

En recordar que el servici de neteja contempla des de l’agranat, baldeig de carrers i neteja de platges, el regidor ha ressaltat els reforços especials de neteja per convocatòries puntuals com són les mascletaes, o altres actes de les falles que suposen concurrència de gent, com la Nit del Foc, quan l’equip comptarà amb el suport de 41 operaris més.

Sergi Campillo també ha donat compte dels reforços de servicis de recollida de residus urbans durant la setmana fallera, que amb un promedi del 61% compta amb dies en què es duplica el personal. Concretament, durant la Nit de la Cremà, acte que clausura les festes falleres, seran 232 els equips de reforç i 542 els llocs de treball de reforç. Treballaran amb 42 pales mecàniques carregadores, 85 camions de transport, i 105 vehicles de neteja i baldeig.

D’altra banda, el regidor ha recordat que el Pla del servici de neteja i recollida inclou el desenvolupament de la campanya “Ara pots pujar el reciclatge 2020”, impulsada per a promoure el reciclatge d’envasos durant les mascletaes. D’aquesta manera, s’habilitaran (del 14 al 19 de març d'11 a 13 hores) cinc estands al voltant de la plaça de l’Ajuntament amb personal d’educació ambiental.

“Aquesta iniciativa, en la qual l’any passat participaren 5.600 persones, sortejarà 6 bicicletes (1 per dia del 15 al 20 de març), i compta amb un pressupost de 28.500€”, ha afegit Sergi Campillo, que també ha destacat com una part important del Pla del servici de neteja i recollida el Pla especial d’inspecció municipal que vetlarà per evitar desbordaments en contenidors i papereres, i garantir el bon ús dels contenidors metàl·lics, així com els urinaris situats a via pública. Aquest pla també pretén evitar danys a mobiliari urbà, i desperfectes que es puguen generar al voltant de xurreries, llocs de venda, terrasses de bars i cafeteries, així com casals fallers.

Sobre això, el regidor ha recordat que enguany la ciutat compta, per primera vegada, amb una campanya de sostenibilitat per a les comissions falleres, amb 90.000 gots reutilitzables i una ‘Guia de Consells de Falleres i Fallers per salvar el Món’, “que inclou tota una bateria d'actuacions per a reciclar i mantindre neta la ciutat”.