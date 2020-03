Bea ('Supervivientes 2020'), arrepentida de cómo fue su ruptura con Rodri: "Creo que he hecho daño a mucha gente"

Bea Retamal ha aprovechado su paso por Supervivientes 2020 para sincerarse con su compañera Ivana Icardi. La concursante ha hablado sobre su expareja Rodri Fuertes, a quien conoció en GH 17 y con el que mantuvo una relación de dos años hasta verano del año pasado.

"El peor error es no reconocer nuestros errores. A veces pienso que he hecho mucho daño a mucha gente. Al final no se acabó por terceras personas, sino por agotamiento, por estar 24 horas juntos. Yo fui muy dependiente de él", le confesó la influencer a su compañera de reality, tal y como mostró el programa Mujeres y hombres y viceversa este miércoles.

La valenciana explicó que no se portó bien con su ex tras finalizar la relación. "Él me ha ayudado mucho, pero cuando terminó la relación entré en una guerra conmigo misma por no entenderlo y comencé a contar mi verdad sin tener en cuenta a la otra persona".

Rodri y Bea compartían un canal en Mtmad. MEDIASET

En la actualidad, ambos siguen caminos por separado y han rehecho su vida. Ella junto a Adrián Valenzuela, el cual es barbero y ¡padre de una niña!. Por su parte, Rodri sale desde hace meses con Claudia Martínez, extronista de Mujeres y hombres y viceversa.