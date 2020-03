Pomar resolve a polémica sobre enchufismo na Escola de Restauración de Pontevedra: "O fallo está acatado desde 2018"

En declaracións aos medios antes de participar nun acto con motivo do 8M en Vigo, e despois de que a CIG dese a coñecer a resolución do Supremo e pedise a súa dimisión, a conselleira lembrou que ese caso (denunciado polo sindicato) "é algo que vén de 2016 e desde 2018 está acatado o fallo".

No entanto, e a pesar desa primeira resolución do alto tribunal galego, a Consellería de Educación presentou recurso de casación (que agora foi inadmitido polo Supremo). Pomar xustificou este mércores esa decisión, porque "foi un dereito que tiña" o seu departamento, aínda que insistiu en que o fallo está "acatado desde 2018". "E non hai máis nada que engadir", resolveu.

Os feitos remóntanse ao ano 2016, cando a Consellería de Educación creou unha praza para unha docente que tiña o seu posto de traballo en Avilés, no Principado de Asturias, e que non podía obter destino en Galicia porque non existía un posto da súa especialidade nos centros educativos, ao non ser necesaria.

A beneficiaria deste posto era Beatriz Seco González, actual directora do Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) -e cuñada de Susana López Abella, exsecretaria xeral de Igualdade da Xunta e integrante da candidatura do Partido Popular ás eleccións autonómicas pola provincia de Lugo-.