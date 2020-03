León Benavente, Zahara, El Columpio Asesino i Ley Dj se sumen al cartell del Music Port Fest de Sagunt

El festival es durà a terme el divendres 3 i el dissabte 4 de juliol en l'Espai La Nau del Port de Sagunt, i el públic que acudisca podrà "viure un dels espectacles musicals més reeixits a Espanya en els últims mesos": la gira de presentació de 'Vamos a volvernos locos', tercera referència discogràfica de León Benavente.

El vocalista i teclista Abraham Boba, el baixista Eduardo Baos, el guitarrista Luis Rodríguez i el bateria César Verdú han superat l'èxit dels seus treballs anteriors -'León Benavente' (2013) i '2' (2016)- i han creat un "xou imparable que ha penjat el cartell de "no hi ha localitats" en bona part de les ciutats que han visitat".

D'altra banda, la cantant Zahara va escriure la seua primera cançó amb 12 anys i ja porta més de dos dècades de trajectòria. Des del seu debut discogràfic, 'Día 913' (2005), i en els àlbums 'La fabulosa historia de' (2009), 'La pareja tóxica' (2011), 'Santa' (2015) i 'Astronauta' (2018), l'artista andalusa ha donat mostres d'una gran versatilitat: des del pop delicat de "Con las ganas", els ressons de cantautora de "Del invierno" fins a l'efervescència de "Caída libre" i l'electrònica de "Hoy la bestia cena en casa".

Així mateix, cal destacar la presència dels pamploneses El Columpio Asesino. El quartet presentarà el seu cinqué LP, 'Ataque celeste', publicat el passat mes de febrer per Oso Polita Records. Després de quasi sis anys de silenci discogràfic, la formació ha entregat huit noves composicions que recuperen les melodies pop i bailables, embolicades en notes electròniques, i culminades amb lletres reflexives i sinistres. No obstant açò, no faltaran els últims èxits d'una de les bandes fonamentals de l'indie estatal com són 'Babel', 'Perlas' o 'Toro'.

Finalment, la valenciana Ley Dj s'encarregarà de posar el ritme amb una de les seues sessions sense prejuís. Així, combinarà els temes més candents de l'indie dance, els clàssics del pop i el rock de tota la vida i l'electrònica dels huitanta. Al llarg de la seua trajectòria, aquesta dj també ha editat temes propis, recopilats en les dos parts dels EP Periscope, i ha treballat amb artistes com Crystal Fighters, Teleman, Soledad Vélez, Los Punsetes o La Habitación Roja.

El Music Port Fest se celebra en L'Espai La Nau, una zona de 30.000m2 amb un "alt valor patrimonial i històric". Situat en les antigues instal·lacions d'Alts Forns del Mediterrani, aquest parc industrial es convertirà una vegada més en punt de celebració i trobada en el qual es combinarà la programació musical amb els atractius propis del territori: la gastronomia, el patrimoni cultural i monumental, l'entorn natural i les platges.

Enguany, el festival millorarà les seues instal·lacions per a acollir un major nombre d'assistents, amb més zones verdes i gespa artificial. D'altra banda, s'ampliarà la dimensió i els servicis de la zona d'acampada, zona VIP i de l'espai de restauració.

Els abonaments per a la tercera edició del Music Port Fest estan a la venda en la pàgina web del festival i compten amb preus promocionals fins al pròxim 9 de març que van des dels 40 euros (per a persones empadronades a Sagunt), els 50 euros (entrada general per als dos dies), els 70 euros (entrada general per als dos dies amb accés a la zona d'acampada) i els 80 euros (entrada VIP per als dos dies). També està disponible un abonament per a menors de fins a 13 anys per 5 euros. La compra d'un abonament implica el pagament de les despeses de gestió corresponents.