Convent Carmen tilda de "violencia administrativa" su cierre y pide "mediación política" para mantenerlo

Así lo han indicado este miércoles los directores generales de esta iniciativa, Juan María Sánchez y Santiago Máñez, en la rueda de prensa que han ofrecido para hablar del cierre y defender que esta propuesta "nació como un proyecto colectivo, de todos, de futuro" y correspondiente a "un modelo de ciudad".

Los responsables de Convent Carmen han destacado que "diez minutos" antes de esta convocatoria, celebrada a mediodía, se ha recibido la notificación municipal de cierre y han opinado que esto no se producido "por sorpresa" y que "responde a un guión". Tras ello, han manifestado que el cierre será "inmimente" esta misma jornada.

Máñez ha señalado que "en absoluto" dan por perdido el proyecto, que consideran ahora "en la encrucijada", y Sánchez ha subrayado que "jamás" se han saltado la ley ni las normas. "Siempre hemos hecho lo que nos han dicho", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "no existe causa objetiva que determine el cierre" y que así "la ciudad se quede sin este proyecto".

"No decimos que todo lo hagamos bien, habremos cometido errores pero cualquier deficiencia tiene carácter subsanable", ha planteado. Asimismo, ha lamentado que la concejala responsable de Actividades, Lucía Beamud, haya "declinado" mantener la reunión que le han solicitado y de este modo "cualquier interlocución".

Máñez, que se ha mostrado "indignado", ha considerado que se les ha tratado "con una bofetada" y ha subrayado que la vicealcaldesa y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha sido "la única" que les ha atendido y ha expresado su agradecimiento por ello. Ha incidido en que "en el ámbito técnico no se pueden dejar las cosas"

Juan María Sánchez ha apuntado que las "muchas denuncias" hechas son de "un solo denunciante que pertenece a un colectivo vecinal", ha aseverado que la "actividad" es "conforme a derecho" y ha expuesto que "todas las denuncias por actividad" han sido "archivadas". "Jamás se ha cuestionado la actividad", ha insistido.

"La Policía viene y no levanta ya ni acta", ha dicho. Además, ha señalado que las "razones del cierre" son las "razones de un técnico" municipal -han recusado a uno de ellos y han avanzado que no descartan acudir a los tribunales- y ha agregado que se trata de una "paralización a todas luces irregular".

"CONFORME A DERECHO"

Sánchez ha considerado que "cualquier decisión basada en un popurrí de cuestiones variadas es nula de pleno derecho" y ha asegurado que "la declaración de responsabilidad de actividad es perfectamente conforme a derecho". Ha indicado que la "única notificación sobre un posible cese" está "relacionada con la intervención -en el edificio-, no con la actividad" y ha apuntado que "las hipotéticas deficiencias son subsanables".

"Se ha subsanado todo lo posible excepto lo que requiere la intervención del edificio", ha añadido, tras lo que ha detallado que los técnicos dicen "que excede" pero ha precisado que Cultura "dice que es reversible" dado que "todo es desmontable". En este punto, ha instado a que sea "la Comisión de Patrimonio la se pronuncie".

"DESCABELLADO"

El Ayuntamiento de València ha planteado el cierre al entender se está realizando una actividad de restauración y hostelería para la que no tiene permiso, ya que su licencia solo permite las actividades socioculturales. "El Ayuntamiento entiende que no somos centro sociocultural sino sala polivalente y restaurante. Eso es descabellado. No es el sumatorio de estos dos conceptos. Es un único proyecto. Cuando le interesa, nos trocea", ha censurado.

En esta línea, el director general ha defendido la condición de sala sociocultural, con espacios para actividades sociales y culturales, expresiones artísticas, actuaciones musicales y otras de cariz cultural en horario diurno bajo las limitaciones de la normativa acústica y las ordenanzas municipales, y también la posibilidad de disponer de servicios de bar y cafetería.

Juan María Sánchez ha dicho que "cualquier interpretación que distorsione esta definición es subjetiva y arbitraria y, en consecuencia, denunciable". "Cumplimos con todo esto de forma escrupulosa, sin mínima desviación. La ley dice lo que dice y no lo que a alguien le gustaría", ha planteado.

Por otro lado, ha declarado que sus impulsores -han dicho que se han invertido más de 4,5 millones de euros- son "inversores reales de la economía local" y de "proyectos que mejoran la ciudad" y que "maltrata la administración". "No venimos a forrarnos sino a crear ciudad, a sumar, a hacer un proyecto que deje huella y que mejore la ciudad", ha añadido.

Sánchez ha concluido que el cierre de Convent Carmen supondrá la "desaparición de un proyecto pionero alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y con la agenda urbana de la ONU" y la "clausura de un espacio abierto a la ciudad tras 400 años", en alusión a la antigua iglesia en la que se ubica y a su jardín.

DESPIDOS Y CIERRE DE OTROS

Además, ha destacado que este enclave "quedará solo para clientes del hotel" y ha destacado, como ha hecho también el otro director general, que el cierre conlleva "el despido de 60 trabajadores, la mayoría menores de 30 años". Los responsables del centro no hagan descartado acudir a los tribunales frente a la decisión de cierre.

Sánchez ha expuesto que cualquier actuación de la administración "debe estar sujeta a la proporcionalidad" y ha advertido de que el cierre de Convent Carmen puede implicar el de "todos aquellos que hacen lo mismo, sobre todo, de los que lo hacen sin licencia, sin título habilitante, sin seguro de responsabilidad civil, sin planes de evacuación, sin controles de aforo y vulnerando la ordenanza de ruido". Ha citado entre esos espacios el Centre del Carmen Cultura Contemporània, el Jardín Botánico y la Plaza de Toros.