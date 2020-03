La Policia atribueix a l'acusat de matar Marta Calvo l'homicidi d'una altra jove i intentar-ho amb una tercera

Els agents s'han traslladat recentment a la presó, on Jorge Ignacio es troba a la presó provisional, comunicada i sense fiança per ordre judicial, per a informar-li dels seus drets i comunicar-li que està arrestat també per aquests dos fets, que la Policia estava investigant i que, ara, després de dur a terme diferents perquisicions, ha aconseguit atribuir formalment al detingut.

Es tracta del cas d'una dona que va aparéixer morta en un domicili de València el 15 de juny i el cos del qual va ser localitzat després de l'avís d'una coneguda que no tenia notícies d'ella. En aquest cas, els agents van trobar restes de substàncies estupefaents en una de les tauletes de l'habitació, segons les mateixes fonts.

La Policia investiga si Jorge Ignacio P.J. intoxicava amb cocaïna les seues víctimes -aquestes dones i altres casos de xiques que van denunciar haver viscut situacions d'aquest tipus amb el detingut- durant cites sexuals en una pràctica coneguda com "festa blanca". L'altre cas que se li atribueix formalment és un intent d'homicidi a una altra dona, però de la qual no han transcendit detalls en estar sota secret de sumari.

Agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València tenien sota revisió la mort d'eixa dona el 15 de juny i el d'una altra al març. El primer dels casos, la víctima exercia la prostitució en una vivenda del barri de Russafa i va morir en una aparent mort accidental després de mantindre relacions sexuals amb consum de cocaïna inclòs.

Segons informacions publicades, la víctima era una jove colombiana de 26 anys que va morir després de mantindre relacions sexuals amb un client que no va ser localitzat i que se'n va anar de la casa sense ser vist. Les companyes de la víctima la van trobar morta a mitjan matí.

La investigació estava oberta però no s'havia pogut identificar el client que va passar les últimes hores amb aquesta dona, per la qual cosa després de conéixer-se el cas de Marta Calvo, es va centrar a tractar d'esbrinar si eixe home podia ser Jorge Ignacio P.J. Ara, la investigació ha pogut atribuir-li l'autoria d'eixe homicidi.

Igualment es va relacionar a Jorge Ignacio P.J. amb un altre cas, el d'una dona que també exercia la prostitució en una casa de cites de l'Eixample i que va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València. La jove va ser trobada per les seues companyes convulsionant després d'haver mantingut relacions amb un client que va eixir precipitadament de la vivenda.

Els fets van succeir el 25 de març. Eixe dia es va rebre un avís en la Policia perquè una dona estava patint convulsions i el client que havia estat amb ella havia eixit corrent de la vivenda. Fins al lloc es van desplaçar Policia Nacional, Policia Local i efectius sanitaris que van traslladar la dona a l'hospital on va quedar ingressada en coma induït fins que va morir el 3 d'abril. Les companyes de la morta havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client.

La Policia va acabar tenint coneixement, per una via indirecta, que aquesta persona podia ser Jorge Ignacio P.J. No obstant açò, en el moment de conéixer la seua identitat i mesos abans del cas de Marta Calvo, es disposava ja de l'informe de l'autòpsia que revelava que la jove va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents, per la qual cosa l'home no va arribar a ser ni interrogat ni investigat, segons van indicar aleshores fonts policials.

Arran de la desaparició de Marta Calvo a Manuel, es van reobrir les perquisicions i van revisar casos amb les circumstàncies d'incloure pràctiques sexuals en les quals s'usen substancies estupefaents.

Jorge Ignacio P.J. es va entregar el 4 de desembre davant la Guàrdia Civil de Carcaixent que li buscava en relació amb la desaparició de la jove Marta Calvo, de 25 anys, ja que se sabia que l'últim lloc en el qual havia estat, i del qual havia manat ubicació a sa mare, era una vivenda on aquest home vivia llogat a Manuel.

L'arrestat manté que la mort de Marta, el cadàver de la qual no ha sigut localitzat, va ser una cosa accidental en el transcurs d'un episodi de sexe i cocaïna, però sí admet que la va esquarterar i va llançar les seues restes a contenidors quan va veure que havia mort. La Guàrdia Civil guarda cautela sobre aquesta versió i la jutgessa ho manté a la presó per les contradiccions en les quals ha incorregut.