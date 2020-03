Ribó diu que li pareix bé que Villacís s'interesse per la nória geganta però que a València no es va creure "rendible"

Els promotors del projecte 'L'Ull de València' -la nória geganta que inicialment estava projectada en la capital valenciana-, van anunciar el passat mes de febrer que desistien d'instal·lar-la davant la "falta de compromís" i "indeterminació" mostrada per les autoritats. Entre altres municipis que han mostrat interés per albergar-la es troba Madrid.

Aquest dimecres, la seua vicealcaldessa, Begoña Villacís, de Ciutadans, penjava un tuit en el qual manifestava: "Treballarem perquè Madrid tinga la nória més gran d'Europa. Ens reunim amb els promotors del projecte que va rebutjar Ribó per a buscar localitzacions per a aquesta nova atracció turística i cultural. Madrid és el refugi d'allò que el populisme expulsa".

Preguntat per aquesta qüestió, Joan Ribó (Compromís) ha asseverat: "Em pareix molt bé si a ella li pareix rendible doncs està en el seu ple dret, igual que l'empresa està en ple dret d'anar on vullga. A València no ho considerem ni interessant ni rendible i per tant no considerem aquesta situació com a vàlida".

Sobre aquest tema s'han pronunciat també altres dirigents de la coalició valenciana, com el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, qui replicava a Villacís en Twitter: "Hola Begoña, crec que t'has quedat curta en la teua lluita contra el PoPulisme, encara pots prometre: Circuit urbà de Fórmula 1; la visita del Papa; Ciutat de la Llum. No oblides dir sempre: 'No costarà ni un euro als madrilenys'".

El diputat de Compromís en el Congrés Joan Baldoví tirava també d'humor en el següent missatge dirigit a la vicealcaldessa madrilenya: "Ara si contractes la nória geganta et portes de regal una macroampliació del port sense cap estudi mediambiental previ. Crida ara!".

Per la seua banda, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollá, s'ha sumat a la qüestió en aquests termes. "Tota per a tu, Villacís.Els i les valencianes coneixem bé els governs de les coses més grans del món mundial i preferim els governs decents al servici de la gent".

CS: INVERSIÓ QUE "HA DE SER ATESA PER L'ALCALDE"

Des de Ciutadans, el portaveu en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha recordat que la formació 'taronja' va demanar en el ple que l'alcalde rebera els promotors de la nória".

"Qualsevol inversió milionària i que pot generar ocupació a València, ha de ser atesa personalment per l'alcalde. Begoña Villacís i tot el seu equip fa el que Ribó (Compromís) no va fer en quatre anys", ha declarat.