Coronavirus.- Empresaris xinesos diuen que el virus "no té nacionalitat" i advoquen per cancel·lar actes multitudinaris

L'empresari xinés ha realitzat aquestes declaracions després d'una reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, a la qual també han assistit el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, i diversos representants associacions d'empresaris xinesos a la Comunitat Valenciana.

Zhou s'ha mostrat conscient que "si es cancel·len moltes coses i es tanca molt, afecta l'economia" però creu que cancel·lar grans esdeveniments podria ser el millor a llarg termini.

Així ho ha exposat després de recordar la "preocupació" que existeix per la celebració del partit entre el València CF i l'Atalanta previst per al 10 de març, després del contagi de persones que van assistir a Milà per al primer partit entre tots dos equips.

Quant a com està afectant la situació provocada pel coronavirus als negocis xinesos en la regió valenciana, el representant empresarial ha explicat que "els negocis no haurien de tancar" però davant la "gravetat" del succeït a la Xina "hi ha gent que té por" i ha afectat "una mica a alguns però no tots".