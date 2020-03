Aesa facilita a todos los profesionales de la aviación información actualizada sobre el coronavirus

Se insta a las aerolíneas a compartir este material promocional con sus tripulaciones y mostrarlas en los tablones de anuncios y otras áreas.

La agencia de seguridad aérea explica en un comunicado publicado en su página web que las aerolíneas y los operadores deben asegurarse de que el tanque de agua de la aeronave tenga cantidad suficiente de agua potable antes de la salida y que la tripulación tenga un número suficiente de guantes y gel desinfectante disponible a bordo.

Además recomienda que mientras el avión esté en tierra con pasajeros a bordo, el tiempo máximo sin aire acondicionado/ventilación debe ser inferior a 30 minutos.

Estas recomendaciones se encuentran entre las facilitadas por la agencia a todos los profesionales de la aviación con información actualizada sobre el brote de coronavirus, proporcionada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Gobierno de España y la Comisión Europea.

El Ministerio de Sanidad tiene a disposición de la ciudadanía información sobre el coronavirus para viajeros que procedan de zonas afectadas. Además, también ha elaborado un audio para que las compañías aéreas puedan difundirlo a los pasajeros procedentes de lugares de riesgo.

Aesa recuerda que, "en base a la información disponible en estos momentos", la OMS no recomienda la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio internacional.

No obstante, la agencia recuerda que, siguiendo el principio de precaución, "se recomienda no viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente necesario".