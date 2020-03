La romántica fiesta de pijama improvisada con la que Justin Timberlake ha felicitado a Jessica Biel

Parece que aquellos rumores de infidelidad que sobrevolaron a la pareja hace unos meses están fuera de la ecuación. Ahora lo que une a Justin Timberlake y Jessica Biel son los planes improvisados, sin todo el oropel que se les presupone a las estrellas, sino sencillos y muy románticos... como los del último cumpleaños de la actriz.

Biel ha cumplido este martes 38 y, para alguien de su posición, una fiesta más es en ocasiones más un tormento que otra cosa. Por eso se alegró tanto cuando Michelle Purple, su productora en la serie The Sinner y anteriormente en hasta cinco producciones más, le regaló una tarta "más grande que su cara".

Así que el listón estaba alto para Timberlake, que optó por lo más sencillo del mundo: regresar a casa después de varias semanas trabajando fuera y sorprender a su esposa con otra tarta -también enorme- para los tres: ella, él y su hijo de cinco años, Silas.

"Celebrando mi cumpleaños con estilo... Y con estilo me refiero a en pijama", comenzaba diciendo la intérprete en la publicación del momento que ha hecho en Instagram en base a tres fotografías en las que aparece la pequeña fiesta junto a la piscina que hicieron y en la que se ve el amor y la complicidad en el matrimonio.

"Hice prometer a Justin que no me cantaría cumpleaños feliz, así que se le ha ocurrido improvisar. Ya siento mucho que no hayáis podido escuchar lo que ha cantado, pero es que todavía estoy riéndome", escribía Biel, que valora la importancia del humor en una relación.

"Gracias a ti, que eres una maravillosa persona, por escucharme de verdad y por organizar mi tipo de fiesta ideal", le dedicaba sus palabras al cantante antes de dirigirse a sus fans (8.600.000 aproximadamente): "Y gracias a todos y todas por vuestros mejores deseos de cumpleaños. Siento vuestro amor".

El autor de The 20/20 Experience también ha querido dejar constancia de su amor y pasión por su mujer en redes sociales y ha compartido con sus seguidores un hermoso mensaje acompañando un álbum de fotografías íntimas en los que se ve claramente cómo ha sido su historia juntos, desde las risas hasta el cariño.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Contigo, cada día es una aventura nueva y un tesoro. No puedo esperar a que compartamos más momentos como estos", se emocionaba Justin antes, claro, de dar paso al humor: "Y gracias por aguantarme cuando huelo fatal después de jugar al golf o cuando huelo mal, en general. ¡Mi amor, eres de lo bueno, lo mejor; de lo mejor, lo superior! Te adoro”".