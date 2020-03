Cecilia Suárez: "Las mujeres tenemos derecho a hacernos mayores como nos dé la gana"

Su papel como Paulina de la Mora en la exitosa La casa de la flores (Netflix) ha convertido a la actriz mexicana Cecilia Suárez en una auténtica estrella en medio mundo. También en España, a donde se ha mudado casi de forma definitiva. Sin embargo, más allá de este icónico personaje, la intérprete lleva años acumulando éxitos y premios en su país. Ahora intentará hacerlo también en el nuestro con su nueva obra de teatro, El sonido oculto, que representará en en Teatro Reina Victoria de Madrid desde el 20 de marzo.

¿Qué destacaría de Bella, su personaje en la obra? El tránsito que tiene es muy inquietante, los temas que la definen son tan importantes... El amor, la muerte, la soledad... Me encanta.

¿Le ha puesto mucho de usted? Uno siempre tiene que prestarle el estuche donde va a vivir el personaje. Luego siempre hay cosas con las que uno se identifica, pero trata de no poner mucho de uno mismo, porque sería aburrido. Se trata de buscar, aunque uno siempre termina colándose.

¿Esa es una filosofía de usted a nivel de trabajo? No, es una forma de trabajar que muchos actores empleamos. Es todo lo contrario, se trata de despegarte de quién eres tú para realmente poder entender quién es este otro personaje, esta otra persona que tienes que encontrar.

¿La obra es tan perturbadora como parece? No sé si perturbadora es la palabra. Yo creo que es inquietante y sorprendente.

¿Qué le gusta de España? Todo, todo, todo. Me gusta todo. Me encanta España. La tranquilidad con la que se vive. Me gusta mucho Madrid y lo gentil que es esta ciudad en todos los sentidos, lo rica y lo suave que es. La gente es divina. Me gusta todo, de verdad.

Ya ha rodado con muchos actores españoles. ¿Tiene feeling con ellos? He tenido la suerte de tener muy buenos compañeros como Paco [León] o Ernesto Alterio y, en general, con todos los que me ha tocado rodar.

¿Y el público? ¿Es muy diferente el español respecto al mexicano? Yo creo que no. Es muy gentil también, encantador, cálido y muy amoroso.

¿Se esperaba ese boom de Paulina de la Mora, su personaje en La casa de las flores? Nadie lo esperaba, y yo menos. Ahora ya lo siento más relajado que en la primera temporada uno, la ola ya transitó, algo que agradezco. Ha sido sorprendente y muy bonito. Nos hemos reído y divertido mucho.

Sabe que le va a perseguir muchos años... [risas] No tengo problema, porque me cae bien. Ya me han perseguido otros personajes años atrás y es muy bonito que la gente se acuerde de ellos pasado el tiempo. Ahí te das cuenta de que eso es amor, así que la mantendremos con cariño.

¿Cómo ve las imitaciones de la gente de la forma de hablar de Paulina? Ay, me río mucho, me divierten mucho.

¿Usted es buena imitando? No lo sé. ¡Tal vez!

Ha hecho comedia, drama... ¿En qué registro se siente mejor? Me gusta mucho cambiar de una cosa a otra, no me gusta estar constantemente en el mismo género ni en el mismo género, me aburro fácilmente. La comedia lo que tiene es que es muy buena para el alma, para el corazón.

¿Cómo es Cecilia Suárez fuera de las tablas? ¡Qué voy a decir yo! Pues puras cosas buenas. Definirme a mí misma es algo que me cuesta mucho porque lo veo algo muy mentiroso. Siempre te voy a decir lo que yo quiero que pienses de mí.

Es embajadora de la ONU en contra de la violencia contra mujeres y niñas. ¿Qué le reporta este trabajo? Para mí es un privilegio poder hablar de esta problemática que es una pandemia a nivel global. En mi país esto ha alcanzado cifras más allá de alarmantes. Y aquí en España también.

¿Se define como feminista? Claro. ¿Quién no lo hace hoy en día? Lo soy y lo he sido desde niña, porque crecí en una familia de mujeres, somos todas niñas, y el feminismo siempre ha estado muy presente como parte de mi desarrollo familiar. Me parece que hoy en día es urgente saberse feminista y posicionarse como feminista. Independientemente del punto de ese espectro tan gran que es el feminismo quieras situarse, pero que hay que situarse ahí no cabe duda alguna. La violencia contra las mujeres y las niñas no tiene espacio hoy en día. No tendría que tenerlo.

¿Qué opina del movimiento que busca visibilizar a las mujeres de 50 años? Tenemos derecho a hacernos mayores como nos dé la gana. Si queremos con canas, con canas; si queremos con arrugas, con arrugas; si queremos con cuerpos distintos, pues con cuerpos distintos. Eso te lo tienes que apropiar como mujer. Nada de seguir el canon o la moda. No, no digo nada, ¡lo poseo! Es una decisión mía y es ahí donde tenemos que trabajar las mujeres.

Está considerada algo así como una influencer de moda. ¿Se siente así? Yo lo que tengo que decir es que en México tengo un equipo maravilloso de estilismo, que lleva muchísimos años conmigo. Me pongo lo que ellos me aconsejan, y por eso mucha gente me dice lo que me dice, pero en realidad el mérito es de ellos.

¿Si su hijo le dice que quiere ser artista, qué le diría? Que sea feliz y que haga lo que él quiera hacer, porque yo siempre lo voy a apoyar.