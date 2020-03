Consultorio de Coaching: "¿Dé qué manera debo afrontar unas oposiciones para tener éxito?"

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Con ese fin 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio de coaching.

CONSULTA ¿Dé qué manera deben afrontarse unas oposiciones para tener éxito?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En mi experiencia con clientes a quienes he acompañado en procesos similares, aquello esencial para el paso que tal vez estés a punto de dar es tu pleno convencimiento de que es absolutamente lo que quieres hacer.

Si este convencimiento es real podrás adquirir el compromiso personal contigo mismo para dedicarte a esta labor, facilitándote volver a estudiar y a enfocarte cuando lleguen los inevitables momentos de cansacio, desánimo, distracciones o interrupciones.

Una vez tengas este compromiso contigo mismo, prepararse para oposiciones asemeja a prepararse para una carrera de fondo. Por ello, el siguiente paso que recomiendo es crear una visión de ti mismo llegando a las oposiciones preparado para afrontarlas con éxito.

Es decir imagínate a ti mismo en ese momento futuro, conectando con tu estado interno y emociones.

En lo referente a acciones, necesitas definir y realizar las necesarias para la preparación con éxito: horas de estudio, obtención de material y otros recursos. Así como considerar los espacios de estudio (casa, biblioteca…), los horarios que te funcionen mejor y la tecnología que te facilite la preparación y el estudio. Como en cualquier actividad muy mental, te ayudará realizar ejercicio físico periódicamente y comer de forma saludable.

En cuanto a relaciones, te invito por una parte a conectar con personas y organizaciones que te acompañen en esta preparación. Por ejemplo una persona que haya superado las oposiciones con éxito, una escuela de preparación de oposiciones, un mentor, un coach… Y por el otro, a comunicar a tu entorno (familiares, amigos, compañeros de trabajo…) tu intención de prepararte para estas oposiciones y a pedirles el apoyo que necesites de ellos de la forma más concreta posible. Ah, y no olvides darte un respiro de vez en cuando. ¡Muchos ánimos!

CONSULTA Estoy inmerso en un proceso de Coaching debido a un cambio laboral. Mi coach me pide que debo establecer un plan de acción paulatino con subobjetivos concretos y me cuesta verlos.

No le veré hasta dentro de dos semanas. ¿A qué puede referirse? Me gustaría conseguir buenos resultados respecto a mi objetivo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Un plan de acción se orienta a una meta, y esta se compone de objetivos, hitos que te acercan a la misma. Por ejemplo si tu meta es encontrar trabajo, los objetivos podrían ser: redactar un buen currículum, generar un perfil en Linkedin y conseguir tal número de entrevistas de trabajo mensuales.

Los subobjetivos serían aquellos objetivos que necesitas para cumplir cada objetivo. Por ejemplo, para redactar un buen currículum has de dedicar tantas horas a esta tarea, tal vez pedir ayuda a alguien experto o estudiar currículums de éxito. Para conseguir cierto número de entrevisas al mes, necesistas aplicar a un mínimo número de ofertas de trabajo, etcétera.

En cualquier caso si ya estás en un proceso de coaching te recomiendo que hables con tu coach y clarifiques con él.

CONSULTA Tengo un hijo de 27 años que me trae de cabeza. No trabaja, no estudia, no tiene ingresos. Siempre me está pidiendo dinero para "ayudarle". Y ya no puedo más. Mi economía es normalita. No puedo permitirme grandes lujos. Por una parte creo que no debo darle nada más, por otra me entran remordimientos.

Además me chantajea emocionalmente reprochándome cosas continuamente. Mi mujer y yo estamos desesperados. ¿Cómo podemos ayudarle y ayudarnos a nosotros mismos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA De su escrito interpreto que desea cambiar la forma de relacionarse con su hijo. Las prácticas de apoyarle financieramente ya no les parecen adecuadas y tampoco sus reproches.

Para afrontar esta situación, le invito a considerar estas preguntas:

1 ¿Qué sentimientos existen debajo de la culpabilidad que sienten? Por ejemplo, miedo a no verle, a que no salga adelante…

2 ¿Cómo desean relacionarse con su hijo a partir de ahora? Es decir, ¿qué límites quieren hacer valer en la relación? Por ejemplo: respeto, colaboración, autonomía financiera, etc. ¿Y de que forma quieren implementarlos? Por ejemplo: de forma inmediata, de forma progresiva, etc.

3 ¿Cómo quieren comunicarle los nuevos límites a su hijo?

4 ¿Qué es lo peor que podría pasar bajo las nuevas condiciones, y lo mejor?

Como padres a veces confundimos hacer bien nuestra labor con darlo todo. Y sin embargo la paternidad tiene que ver con crear las condiciones para que nuestros hijos prosperen, lo que a menudo significa dejar de hacer, dejar de ayudar, para que ellos puedan sacar su propia fuerza.

CONSULTA No tengo claro qué aspectos trata un coach (¿en español?). Creo además que toca aspectos de la psicología, al tratar temas personales. El cómo te sientes, etc, con lo cual parece que invade competencias de la psicología con el consiguiente perjuicio para licenciados y graduados en Psicología. ¿Dónde se estudia coaching? ¿Quién puede ser coach?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El coaching -no tiene traducción al castellano- es una forma de desarrollo personal a través de la cual una persona con experiencia, el coach, acompaña al cliente a conseguir una meta personal o profesional o a navegar un reto vital, a través de orientación y entrenamiento.

En efecto, el coaching incluye dimensiones de psicología y va más allá de ella, fundamentándose en disciplinas como la filosofía, la lingüística y la biología. En cuanto a su pregunta respecto a los límites del coaching, personalmente colaboro con psicólogos y terapeutas cuando el cliente con quien trabajo lo requiere.

Como usted apunta, al ser una profesión muy nueva está poco regulada y existe mucha disparidad entre coaches. En cualquier caso, le diría que antes de ponerse en manos de un coach se informe bien de su formación y credenciales. En cuanto a su última pregunta, existen múltiples escuelas de coaching en las que formarse, cada una con unos requisitos de entrada distintos y distinto énfasis en competencias y habilidades a desarrollar para convertirse en un coach.