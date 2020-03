La celebración en Zaragoza del IV Congreso Nacional de Nutrición, Alimentación y Dietética queda pospuesta

Fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado a Europa Press que esta decisión es fruto de la recomendación del Ministerio de Sanidad de suspender la celebración de congresos y seminarios de tipo sanitario por considerar que estos profesionales han de salvaguardarse para cuidar a los enfermos y evitar ser fuente de transmisión del coronavirus.

La presidenta del congreso y miembro de la Asociación de Enfermeros de Nutrición y Dietética, María Lourdes de Torres, ha anunciado en rueda de prensa que el congreso se aplaza, ya que ha rechazado suspenderlo puesto que es una cita que se celebra cada cinco años y cuyo contenido ha estimado que es relevante para la sociedad.

Al respecto, la vicepresidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), Julia Ocón, entidad organizadora de este encuentro científico, ha apuntado que el congreso se celebrará entre los meses de septiembre y noviembre de este año.

Unas 400 personas se habían inscrito en este evento científico, entre médicos, farmacéuticos, veterinarios, nutricionistas y enfermeras especializados en alimentación de los ciudadanos sanos y con problemas de salud.

Al respecto, Ocón ha recordado que la FESNAD agrupa a ocho sociedades científicas y tiene un carácter multidisciplinar ya que "se trabaja desde distintos puntos de vista la nutrición".

La presidenta del congreso ha lamentado no poder celebrar ahora este encuentro científico, donde se iba a dar cita "lo mejor de lo mejor" con el objetivo de dar a conocer los últimos avances "para tener una vida sana" y por eso no se suspende, sino que se posponerlo después de que diferentes Comunidades autónomas hayan anunciado que no van a dar esos permisos, tras la recomendación del ministerio.

AFECCIONES ECONÓMICAS

La vicepresidenta de FESNAD ha comentado que el comité organizador del congreso se reunirá para determinar las posibles pérdidas económicas por este aplazamiento, así como para concretar la fecha de celebración.

Asimismo, ha incidido, junto con la presidente del congreso, en que lo más importante para evitar el contagio por coronavirus es lavarse las manos con frecuencia, mientras que desde el punto de vista de la alimentación una dieta variada y rica en frutas, verduras y lácteos es adecuada para "prevenir cualquier tipo de infección" y disponer de las defensas necesarias.

NOTA INTERNA

El Departamento de Sanidad de Aragón ha emitido una nota interna que ha enviado a las gerencias de los sectores sanitarios, que son las que conceden los permisos para acudir a congresos, así como a los colegios profesionales y sindicatos para comunicar que estos se suspenden.

No obstante, desde el Ejecutivo han aclarado que no pueden impedir que un profesional decida cogerse días de vacaciones para acudir a un evento científico sanitario.