Coronavirus.- Ribó demana una entrevista a Barceló per a "conéixer les novetats" i "actualitzar protocols"

Ribó, després de participar en la jornada de trobada i participació 'València Canvia Pel Clima', ha assenyalat sobre aquest tema que vol una entrevista davant les últimes novetats però no perquè pensa que "hi ha un canvi significatiu", segons ha recalcat.

Així, ha recordat que van tindre coneixement a les 19.00 hores d'aquest dimarts que s'havia detectat coronavirus en un pacient amb pneumònia mort el 13 de febrer en l'Hospital Arnau de València i "això són coses noves".

En eixe sentit, ha assenyalat que, fins al moment, des de la Conselleria de Sanitat no els han transmès cap mesura extraordinària de contenció del virus per les Falles. En qualsevol cas, ha recalcat: "Ells són els responsables i nosaltres farem el que ells diguen, però de moment no hi ha cap tipus de cancel·lació", ha postil·lat.

Ribó, davant la recomanació del Ministeri de suspendre els partits del València Basket-Armani Milà de bàsquet de demà i el València-Atalanta de futbol, ha considerat no és una situació equiparable amb les Falles. "No és exactament el mateix una concentració de persones que venen d'una zona que en aquests moments està en una situació d'emergència amb un turisme difuminat i general", ha sostingut.

De la mateixa manera, ha apuntat que "tampoc és el mateix el nivell de concentració que suposa un acte esportiu que unes Falles". "És totalment diferent", ha argumentat.

No obstant açò, ha recalcat que és "important no generar una alarma social que derive en un pànic generalitzat". "S'ha de fer tot en la seua justa mesura i jo estic plenament convençut que les autoritats sanitàries estan fent tot el necessari per a garantir la seguretat de les persones i, al mateix temps, no crear alarmes innecessàries", ha apuntat.

Així, ha destacat que l'Ajuntament de València "des del primer moment, s'ha mostrat absolutament disposat a acatar les mesures sanitàries que partisquen del Ministeri de Sanitat i de la mateixa Conselleria, perquè entenem que la salut i la seguretat de les persones és el primer que cal garantir".

En aquesta línia, ha posat en valor la coordinació existent entre administracions, com "una manera imprescindible per a informar a la població d'una manera clara, i engegar les actuacions necessàries a cada moment". Per açò, ha dit l'alcalde, "aquesta entrevista amb la consellera, entra dins de la normalitat per a actualitzar dades i per a continuar amb eixa coordinació".