Sanidad insiste en "no hacer necropsia a todos los fallecidos por neumonía" pese a que sí se hizo en Valencia

El Ministerio de Sanidad ha insistido este miércoles que "no se recomienda hacer una necropsia a cada cuadro de neumonía, ni mucho menos", pese a que el caso del primer muerto por coronavirus en España fue encontrado gracias a una muestra de un paciente que había fallecido el pasado 13 de febrero en Valencia.

El director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado que "no tiene sentido" comenzar a examinar necropsias históricas en busca de infectados por el COVID-19, "menos cuando se trata de pacientes que han fallecido más allá del periodo de incubación".

Este martes, Sanidad difundió un documento en el que no se recomendaba hacer autopsias a pacientes fallecidos con coronavirus. SIn embargo, horas más tardes se supo que una persona había fallecido en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia el pasado 13 de febrero con coronavirus.

Cambio de definición

El hallazgo tuvo lugar cuando Sanidad cambió la definición de los casos por el COVID-19 el pasado 27 de febrero, y se pasó a analizar los casos de pacientes hospitalizados cuya neumonía no tuviera un origen claro.

A partir de ese cambio se desvelaron casos de coronavirus en pacientes que ya estaban internados. En Valencia, las autoridades hicieron "una investigación retrospectiva" de muestras que, por motivos clínicos, se tomaron de pacientes cuyo origen de la neumonía no estaba muy claro. Y fue ahí donde se detectó al fallecido infectado.

Simón ha explicado este miércoles que en cada fallecimiento hospitalario el protocolo ordena hacer una necropsia "ya sea verbal o física" para establecer la causa de la muerte con la mayor seguridad posible.

En los casos de necropsia verbal, los médicos certifican la causa de la muerte simplemente revisando la documentación del paciente, donde los datos establecen claramente la causa. En otros menos claros, es necesario hacer una necropsia física, como la paciente de Valencia.

"Éste era un caso que no encajaba bien, no se encontró una causa justificante de la muerte", ha dicho SImón, "y cuando se planteó la posibilidad de que la definición de caso incluía neumonías hospitalizadas graves, éste paciente ya había fallecido pero se abrió la puerta a que pudiéramos analizar algunas de estas muestras históricas; de hace poco, pero antiguas, y el caso dio positivo".

El coordinador de Alertas ha señalado que no tienen ninguna información de que otra necropsia haya dado positivo "y no se van a testar muestras de necropsias antiguas o de pacientes fallecidos antiguos, no tiene sentido".