Un treballador de 25 anys mor en caure des de 9 metres en una empresa de Real de Gandia

Els servicis mèdics han realitzat maniobres de reanimació a l'operari durant prop d'una hora sense resultat, ja que el jove havia mort.

L'accident s'ha registrat sobre les 10.50 hores per causes no precisades. El CICU ha rebut un avís en el qual es comunicava que un treballador havia caigut d'uns nou metres d'altura i estava inconscient.

Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU l'equip mèdic del qual ha realitzat durant prop d'una hora la reanimació cardiopulmonar avançada i altres maniobres d'estabilització per a revertir la parada cardiorrespiratòria de l'operari, però no ha sigut possible perquè havia mort.