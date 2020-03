Puente cree que "se saca de quicio" la situación y ve con preocupación la incidencia en Semana Santa

En declaraciones recogidas por Europa Press a la conclusión de una rueda de prensa, Óscar Puente ha recomendado a los ciudadanos que afronten la situación "con tranquilidad y normalidad" y hagan caso a lo que indiquen las autoridades sanitarias.

Puente, que afirma que tiene "una tendencia natural" a no preocuparse "demasiado", ha considerado que "se está sacando de quicio" la situación, ya que se produce "un perjuicio enorme a la vida cotidiana de las personas y a la economía global".

En el caso de Valladolid, el regidor ha reconocido preocupación ante la próxima Semana Santa. "No voy a ocultar que el tema está ahí en el horizonte, pero vamos a trabajar para que sea una buena Semana Santa y las siguientes también, y espero que discurra con normalidad", ha recalcado.

El alcalde ha añadido que ya ha cursado la invitación a todos los embajadores como hace habitualmente y que la campaña de promoción "va a ser importante" pero "no por contrarrestar nada", sino porque estaba así planificado desde hace tiempo.

En cuanto a la posibilidad de que se suspendan los besapiés de las cofradías ante posible riesgo de contagios, aunque por el momento se mantienen, Puente ha señalado que será decisión de las autoridades sanitarias y recomienda hacer caso a lo que se diga. "No me voy a meter en un terreno que no sea el mío", ha recalcado.

En todo caso, ha querido hacer una llamada "a la tranquilidad y la normalidad" y a que se haga "vida normal", al tiempo que ha recomendado que se haga caso "de lo que se dice", con recomendaciones de lavarse las manos, o evitar el contacto directo con otras personas en eventos masivos.