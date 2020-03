Andreu asegura que el diálogo con el Gobierno de España "es permanente, directo y productivo"

Precisamente, ese objetivo es que también se ha marcado la nueva delegada del Gobierno, María Marrodán, tras las reunión que ha mantenido con Andreu en el Palacio de Gobierno riojano.

Tras el encuentro, la presidenta del Ejecutivo regional ha recordado que "hace seis meses en esta misma sala comenté que teníamos mucho por hacer con Madrid porque habían sido muchos años de silencio, pero ahora la situación ha cambiado y estamos trabajando de manera conjunta por y para La Rioja", ha confirmado la presidenta.

Entre los principales temas que se están trabajando de la mano con el Gobierno de España, Andreu ha recordado las obras que en estos últimos meses se han puesto en marcha, como la Ronda Sur o la autovía del Camino de Santo Domingo de la Calzada a Villamayor del Río, y ha insistido en que "nunca antes La Rioja había recibido tanta inversión por parte del Gobierno Central para infraestructuras, con más de 250 millones de euros".

Otro de los asuntos de calado político que la presidenta ha enumerado es el "trabajo conjunto con el Gobierno nacional para la convocatoria de la comisión mixta que se ocupe del artículo 46 de nuestro Estatuto". "Ya estamos en contacto con la ministra y la próxima noticia será que se está tratando", ha indicado Andreu.

La presidenta del Gobierno de La Rioja también ha reseñado que se está en permanente y constante contacto con Madrid de cara a la elaboración de los "Presupuestos Generales del Estado para 2020, donde estamos trabajando con los ministerios y Moncloa para que haya un reconocimiento de las realidades presentes y futuras de La Rioja para que haya una financiación justa, para que se reconozca la singularidad territorial de nuestra región y se contemplen proyectos clave, como la rehabilitación del Instituto Sagasta".

COMPROMISOS FIRMADOS Y RETOS FUTUROS

La presidenta ha hecho referencia también al acuerdo de colaboración que el Gobierno de La Rioja firmó con el Gobierno de España el pasado viernes para desarrollar tres proyectos "en materia de digitalización, con el compromiso de convertir a La Rioja en la capital digital del español; de reindustrialización y sostenibilidad, con la creación de la ciudad del envase y embalaje en La Rioja, fomentando la economía circular en una industria puntera en nuestra región; o en materia de turismo y cultura, trabajando para posicionarnos como la enorregión por excelencia a nivel mundial".

Para todos estos proyectos y los futuros que vendrán, Andreu ha mostrado a Marrodán "el compromiso y la disposición del Gobierno de La Rioja para seguir construyendo una Comunidad aún mejor con la colaboración del Gobierno de España". "María, tenemos por delante un reto increíble e ilusionante", ha cerrado la presidenta.

Por su parte, la delegada del Gobierno de España en La Rioja ha indicado que "el compromiso ahora es no perder el pulso. El excepcional entendimiento entre ambos gobiernos, el diálogo constante, fluido, claro y sincero no son un problema para que La Rioja siga recibiendo el apoyo y la inversión que merece por parte del Ejecutivo central. Todo lo contrario, no nos vamos a arrastrar por la indolencia, sabremos aprovechar este excepcional momento".

La delegada también ha recordado que "es nuestra responsabilidad hacer de este buen entendimiento una oportunidad para La Rioja y estoy convencida de que así será".