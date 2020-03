La Junta apoya a las asociaciones del sector de fresco para renovar el acuerdo pesquero con Mauritania

Según ha informado la Junta en una nota, durante la reunión celebrada entre representantes de la Autoridad Portuaria de Cádiz, la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Confederación Española de Pesca, todas las partes han acordado respaldar al sector en la renovación de este convenio internacional que es "imprescindible para el futuro y continuidad" de esta flota y "fundamental" para el puerto de Cádiz.

La flota de la categoría 2 (una flota histórica conformada por buques arrastreros de fresco que capturan merluza negra en aguas de la República Islámica de Mauritania) subastan su pesca exclusivamente en la Lonja de Cádiz, lo que contribuye a hacer de ella una de las cinco más importantes de España por volumen y por montante económico.

De hecho, Cádiz es el único sitio desde el que se distribuye este tipo de merluza al resto de España y supone una destacada contribución a la generación de empleo directo e indirecto en la ciudad.

En el transcurso de la reunión, las asociaciones del sector de fresco también recibieron el respaldo de la Junta de Andalucía en las peticiones que la flota reclama a la comisión negociadora establecida entre la Unión Europea y Mauritania, entre las que destaca el aumento de la cuota de merluza negra, siempre que los informes científicos arrojen un stock favorable.

Asimismo, piden también una reducción del canon trimestral de pesca de 90 a 70 euros o, subsidiariamente, en caso de ser desestimado, una bonificación en los desembarques en el puerto mauritano.

Además de todo ello, el sector también reclama la inclusión de la pota dentro del By Catch (pescado variado capturado diferente a la merluza), con el objetivo de cumplir con la política de 'Descartes Cero' de la Unión Europea y "porque esta especie cuenta con informes favorables por parte de los comités científicos mixtos".

La flota persigue también el aumento en dos millas náuticas de la zona de pesca hacia tierra, al interpretar que este incremento no interferiría con otras flotas menores y mejoraría considerablemente el aprovechamiento de las posibilidades de pesca.

No obstante, solicitan que, si no se acepta esta propuesta, al menos se desarrolle una campaña experimental para demostrar que no afectaría a la pesca por parte de embarcaciones menores mauritanas.

Por último, los armadores del sector también reclaman al Gobierno central y a la Unión Europea (las autoridades mauritanas han mostrado ya su conformidad al respecto) para que se les permita volver a conservar aceite de hígado de pescado en los buques de fresco.