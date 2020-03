Españoles en Irán tras el cierre de fronteras por el coronavirus: "No nos planteamos volver ahora mismo"

Irán es el segundo país con más muertes por coronavirus. El país afronta la epidemia con medidas de urgencia, tras el cierre de fronteras de sus países vecinos. Estefi y Jaime son dos españoles que llegaron al país iraní el pasado 5 de febrero, como parte de un viaje en furgoneta cuyo destino final es la India.

Comenzaron dicho viaje desde España con sus tres perros, pero su objetivo ha tenido que ser aplazado por el virus. "La información nos la hemos tenido que buscar nosotros, contactando con la embajada", explican a 20minutos. Desde la embajada les recomendaron salir del país, pero la única opción que encontraron era un ferry hacia Emiratos Árabes, ahora ya cerrado también por el virus.

Además de las embajadas, su fuente de información ha sido lo que les llegaba de España a través de las redes sociales y de sus contactos. También siguen los medios de comunicación extranjeros, ya que la información que se da en los medios iraníes es escasa. "Es difícil saber con exactitud lo que está pasando", detallan.

Actualmente no tienen intención de regresar a España. "Nuestro siguiente destino era Pakistán, pero no podemos salir sin nuestros perros", una posibilidad imposible por el momento. La pareja continúa viajando por el país, aunque han empezado a transitar zonas menos pobladas, como montañas y playas.

Sobre la actitud de la población, destacan que "Irán es uno de los países más hospitalarios que hemos conocido en todo este tiempo". Incuso antes de que surgiera el brote, les sorprendió especialmente la actitud de la gente a la hora de ayudarlos en su viaje.

Sin embargo, ellos han notado como los iraníes están concienciados respecto al virus. "Evitan los saludos, te chocan el puño o el pie". Han podido apreciar otras medidas, como controles de temperatura en algunas carreteras, y el cierre de las islas del sur a los turistas. "También se están planteando ir cerrando poco a poco las ciudades para que no se contagie mas el virus", explican.

Una puesta de sol en las montañas de la provincia iraní de Hormuz. @srfvanlife (Instagram)

Uno de los problemas a los que se enfrentan si se alarga esta situación es su situación económica, ya que han notado el aumento de los precios en la última semana debido a la escasez de algunos productos. "Sacamos el dinero que consideramos que íbamos a gastar en un mes", cuentan con preocupación.

La pareja espera que la situación se resuelva pronto para poder sacar dinero en Pakistán, ya que no es posible hacerlo en Irán. A pesar de esto, mantienen la calma respecto a la histeria que ha provocado el virus. "Seguimos con nuestras rutinas saludables. Esperemos que no nos toque, pero no estamos alarmados".

El desierto de Mesr en Irán. @latortuonroad (Instagram)

Además de por sus tres perros, el otro motivo por el que no pueden salir de Irán es su furgoneta. "Nosotros contamos con un carnet temporal que nos permite dejar la furgoneta un tiempo determinado", sin embargo, la embajada no les da la seguridad de que si dejan el vehículo en el país puedan recuperarlo después.

A pesar de este contratiempo, Estefi y Jaime recalcan la buena imagen que tienen del país. "Mucha gente desde el desconocimiento lo pinta muy mal, pero la gente que conocemos que ha estado aquí siempre hablaba maravillas". Y según la experiencia de su viaje comparten esta opinión.