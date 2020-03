Alejandro Font de Mora: "El poeta debe imponerse la autoexigencia de la obra hecha, sea en redes o celulosa"

Así lo asevera el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de cuatro poemarios -'Teselario', '30 tangos y canciones y un homenaje a Borges' y 'Baile de máscaras-El círculo sin centro'-, todos ellos en Olé Libros.

El que fuera conseller de Educación y Cultura en la etapa de gobierno del PP en la Generalitat y vicepresidente de Les Corts Valencianes asegura que en la actualidad se considera "un poeta, un pintor y un aficionado a la música" y quiere "pasar página" de la política, por lo que prefiere no expresar públicamente sus opiniones.

Aun así, una de las obras, 'Baile de máscaras', es una poetización de algunas de sus experiencias en su trayectoria pública, aunque extrapolables a otros ámbitos de la vida. Este es uno de sus libros más recientes que, curiosamente, se ha editado junto a 'El círculo sin centro', que Font de Mora creía perdido porque es "anterior a los ordenadores y las memorias electrónicas".

Este amplio espectro cronológico permite apreciar una evolución en su producción: "Si tenemos en cuenta esa división un tanto artificial entre poesía del sentimiento y poesía del pensamiento, mi evolución camina hacia una poesía más reflexiva, con menos componente sentimental, también porque la temática que la inspira, la ejecutoria pública, no se presta mucho al sentimentalismo".

Las otras dos recopilaciones líricas que ahora ven la luz son 'Teselario', una miscelánea que recoge poemas escritos a lo largo de más de treinta años y, por tanto, toca temas muy variados; y '30 tangos y canciones y un homenaje a Borges', que revela el descubrimiento de la cultura argentina por parte del autor. Font de Mora afirma que ha puesto el foco en que las letras de los tangos son "verdaderos poemas" e, incluso, proyecta pasar un mes de en Argentina para "sedimentar" este aprendizaje y prepararse para cantar estas composiciones.

"VIVIENDO UN BOOM"

Preguntado por la situación de la poesía, Alejandro Font de Mora ha manifestado que se está viviendo "un boom poético, desde luego en València y en toda en España". En este sentido, ha hecho notar que ahora es más fácil publicar que en los años 70 y 80 y también hay otras vías, como las redes sociales, que no son "nada desdeñables", apunta.

En este punto, precisa que él no juzga la calidad y aboga porque el poeta se imponga "la autoexigencia de hacer una obra hecha, sea esta en redes o en celulosa". "Siempre que surgen nuevos medios y técnicas se dice que lo anterior no va a perdurar, pero todo tiene su 'con qué', su 'por qué' y su 'quién' y la poesía no va a desaparecer", sentencia.

Respecto a sus próximos proyectos, avanza que prepara una exposición de retratos de su entorno íntimo para el próximo año y una futura obra literaria, 'Cuaderno de Buenos Aires', que combinará poesía y prosa poética.

Alejandro Font de Mora ha ejercido como médico y profesor de universidad y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Ha sido vicepresidente de Les Corts y conseller de la Generalitat. En su haber literario figuran títulos como 'Pretexto contra el tiempo' (1981), finalista del Premio Gules; y 'De la parábola' (1983), Premio Carlos G. Espresati, entre otros.