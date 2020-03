El Instagram de Gonzalo Caballero, el joven torero de 28 años que empezó como canterano en Real Madrid

Gonzalo Caballero, el joven torero de 28 años, comenzó sus andanzas en el mundo del fútbol y llegó a ser canterano del Real Madrid. Sin embargo, su pasión oscilaba entre el campo y la plaza y, hoy en día, es conocido por haberse hecho un hueco en el mundo del toro.

En su Instagram, el torero ha dado a conocer todo el proceso de recuperación desde que el pasado mes de octubre sufriese una grave cornada en el muslo por la que tuvo que ser intervenido de urgencia. Este miércoles, Caballero daba la noticia de que, tras cinco meses, había sido dado de alta en el hospital.

Sus dos pasiones: fútbol y toros

Conocido también por su relación de amistad con Froilán, saltó a las revistas del corazón por su supuesta relación con Victoria Federica, la hija de la infanta Elena. En una entrevista para la revista ¡Hola!, el torero reconocía que había mantenido una relación con ella: "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión".

Su Instagram está basado completamente en su profesión: los toros. Ahora, que ha pasado cinco meses recuperándose de la cornada que sufrió, ha compartido con sus seguidores la recuperación y, además, muestra también su afición por el Atlético de Madrid.