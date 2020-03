Coronavirus.- Oltra assenyala que el Ministeri determinarà "sense alarmismes" si cal augmentar els controls en Falles

Oltra, en una entrevista en 'Los Desayunos de RTVE' arreplegada per Europa Press, ha insistit a llançar una mesura de "tranquil·litat" davant del Covid-19 perquè "tenim un dels millors sistemes sanitaris del món i els professionals són també excel·lents amb coordinació al minut amb el Ministeri de Sanitat".

Sobre aquest tema, ha constatat que tots els dies, i no només en Falles, "arriben moltes persones a visitar València, també d'Itàlia, i entren per l'aeroport", per la qual cosa tant el Govern d'Espanya, que és el competent, com des de la Unió Europea hauran de valorar si és necessari "fer un control en aeroports més exhaustius".

Amb tot, ha insistit que s'han de seguir les recomanacions de Sanitat perquè la situació "canvia cada dia, cada hora" i cal prendre les decisions oportunes en funció de les circumstàncies, però "sense alarmismes" i ha insistit que s'han de prendre en coordinació amb el Ministeri perquè "no té sentit aplicar 17 estratègies diferents".

Oltra ha recalcat que el pacient mort el passat 13 de febrer en l'Hospital Arnau de València va morir "amb coronavirus, no de coronavirus" ja que "tenia moltes altres complicacions que van derivar en la mort". Així, ha aclarit que aquest cas s'ha detectat després del canvi de criteri de definició de casos que el Ministeri va fer el 27 de febrer, que instava a realitzar una segona anàlisi a morts per pneumònia d'origen desconegut.

EL SISTEMA "FUNCIONA"

En qualsevol cas, ha recalcat que el sistema "funciona" i el rastreig "exhaustiu", un treball "quasi de detectius", a l'entorn de les persones infectades ha permès detectar els 19 casos que han donat positiu a la Comunitat Valenciana, però ha recalcat que estan "tots lleus i la majoria en ingrés domiciliari". A més, ha recalcat que s'han realitzat 350 proves que han donat negatiu.

"Tenim uns equips professionals magnífics que treballen dia i nit per a contindre el focus i cal insistir en un missatge de tranquil·litat perquè la por i l'alarmisme corren més ràpid que el virus", ha assenyalat.

D'altra banda, ha apuntat que les empreses valencianes comencen a notar després d'un mes algun desproveïment en els subministraments procedents de la Xina, però ha recalcat que aquests "problemes no són derivats de la gestió de la crisi sinó del brot" en el país asiàtic. En qualsevol cas, "encara és prompte per a tindre dades".