L'Ajuntament de València reitera que seguirà les mesures del Ministeri de Sanitat per a actuar davant el coronavirus

Així ho ha indicat la regidora d'Espai Públic, Lucía Beamud, en la roda de premsa que ha oferit per a informar del programa pilot de parades a demanda de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), preguntada per si es barreja la possibilitat d'adoptar mesures davant del coronavirus en Falles després de les aplicades en l'àmbit esportiu com la celebració de partits de futbol a porta tancada.

"És una qüestió de Sanitat Exterior. Des de l'Ajuntament s'atendran les directrius que marque el Ministeri" de Sanitat, ha assenyalat l'edil. "Ens devem a les directrius del ministeri", ha insistit Beamud, al mateix temps que ha ressaltat que aquest és un assumpte que no és competència de les administracions municipals.

Així, ha reiterat que "qualsevol recomanació o mesura del Ministeri" de Sanitat serà atesa pel consistori de la capital valenciana. Lucía Beamud ha destacat que "de moment, no hi ha cap notícia" sobre aquest tema.

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que ha comparegut juntament amb Beamud, ha reiterat que les mesures que s'hagen d'adoptar respecte a l'evolució del coronavirus són "una qüestió de sanitat i científica". L'edil considera que en aquesta ciutat s'està "tractant bé el tema, sense l'alarmisme que s'ha vist en altres països".