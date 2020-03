El País Vasco busca médicos urgentemente para cubrir las bajas sanitarias por coronavirus

Según los datos facilitados por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en estos momentos hay 13 personas del ámbito sanitario en proceso de aislamiento y "un número importante apartado de la asistencia. Algo que "no podemos permitir porque es una merma de personal". "Son esenciales: sobre ellos descansa la respuesta al coronavirus", ha enfatizado Illa.

Varios casos se localizan en el País Vasco, donde un centenar de sanitarios están en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto con infectados, especialmente en la red sanitaria de Álava, donde está el "foco" del virus en Euskadi.

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, informó de la próxima incorporación de 12 médicos al equipo de vigilancia epidemiológica mediante una bolsa de trabajo abierta que no requiere de examen previo de acceso. Seis esta semana y seis la próxima, para que den un apoyo "adicional" a las 25 personas que actualmente forman parte de este servicio.

Además, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) ha ampliado la bolsa de trabajo del cuerpo superior administrativo, opción licenciatura de medicina, con carácter urgente. Para acceder, el gobierno vasco únicamente valorará la formación, experiencia, idiomas y euskera" pero no realizará pruebas. Realizará contratos de seis meses de duración con un salario anual bruto de 45.031 euros. El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el próximo 9 de marzo y la lista provisional de admitidos se publicará el día 12 de este mes.

Con estas nuevas contrataciones, Murga espera compensar las bajas ocasionadas por contagios entre el personal médico, que han supuesto una "merma" en los centros sanitarios.

"Lo más importante es que todas esas personas que tienen la enfermedad por este virus se encuentran en buen estado", ha subrayado Murga.

100 casos en estudio

Asimismo, Murga ha informado de que en la actualidad se están estudiando 220 casos, de los que alrededor de 100 corresponden a personal sanitario, principalmente de Álava.

Según ha recordado, cada vez que se identifica una persona portadora del virus se realiza una identificación de sus contactos más cercanos desde Salud Pública. La consejera ha destacado que se trata de personas no enfermas que precisan un aislamiento, que realizan en su domicilio, y de un seguimiento.

Tras reconocer que los casos positivos entre los profesionales sanitarias han supuesto una "merma" de los centros sanitarios, especialmente en Álava, en los hospitales de Santiago y Txagorritxu y el centro de salud de Olarizu; ha subrayado que están realizando un "esfuerzo organizativo" y por tanto, la asistencia está "garantizada". Según ha explicado, están contando con profesionales de otros territorios e incluso de algunas personas aisladas que al no presentar síntomas, están teletrabajando.

Medidas de prevención

Por otro lado, la consejera ha destacado que en Euskadi se ha intensificado las medidas de prevención especialmente orientadas al personal sanitario, ya que son personas que pueden tener un mayor riesgo de contagio por estar en contacto directo con muchas personas enfermas y se las considera un colectivo de "especial riesgo".

En este sentido, ha detallado que el pasado domingo se dieron directrices a todas las Organizaciones Sanitarias (OSI) para "extremar y tomar medidas" para conseguir reducir el riesgo de infección entre los profesionales y entre los pacientes que están en los centros.

En concreto, se dieron directrices para evitar reuniones en grupos que pudieran facilitar la transmisión; se recomendó no acudir a congresos y reuniones; y extremar medidas de prevención en la proximidad a pacientes y especialmente aquellos con enfermedad respiratoria. Asimismo, se han tomado medidas para reducir el número de visitas a pacientes ingresados, reducir el número de personas en las zonas comunes y no se van a realizar prácticas a estudiantes en los centros sanitarios de Euskadi.

Otro colectivo que ha considerado como "prioritario" y con el que van a "extremar las precauciones" son las personas mayores, especialmente aquellas que están en residencias u otras instituciones y que al estar en centros colectivos de personas mayores, pueden estar con un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. La consejera ha defendido que se ha "intensificado" la formación de los profesionales sanitarios "desde hace ya semanas, no sólo por su seguridad personal, sino también por la extensión del virus en los centros" y se ha impartido formación en la colocación de los equipos de protección individual.

Al respecto, ha rechazado las críticas del sindicato ELA que ha acusado a Osakidetza de no aplicar "correctamente" los protocolos afirmando que la doctora de Txagorritxu infectada continuó trabajando con síntomas de la enfermedad. Murga ha explicado que cuando la sanitaria contactó con el Servicio de Infecciones, se le hizo la prueba a pesar de que no cumplía los criterios, por ser personal sanitario. "No todo vale", ha defendido antes de pedir "respeto" a los profesionales que están trabajando en esta crisis sanitaria subrayando que están "muy dolidos" ante este tipo de "bulos".