Cs denuncia a la alcaldesa de Andratx por prevaricación administrativa

Según recoge la denuncia, el concejal de Cs solicitó en septiembre de 2019 el acceso a la totalidad de los documentos a los que se da entrada en el Registro del Ayuntamiento de Andratx, "y no sólo a la reseña que figura como descripción en el Registro, algo a lo que el Ayuntamiento se negó de forma arbitraria y caprichosa", según ha señalado Palmer, quien ha explicado que basó sus peticiones en calidad de miembro de esta corporación pública, "tal y como le reconoce la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de Baleares", indica Cs.

"Se inició una cadena de denegaciones, que me llevó presentar el caso ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión de Reclamaciones y Acceso a la Información Pública, y ambas instancias me dieron la razón", ha explicado Palmer, quien ha añadido que el Ayuntamiento continuó limitando su acceso a la información pública, "hasta que la alcaldesa se ausentó unos días por vacaciones y el teniente de alcalde, Joan Manera, me permitió acceder a uno de los expedientes que solicité, sin límite alguno".

Finalmente, el concejal de Cs ha subrayado que "en el pleno del Ayuntamiento del 31 de enero quedó claro que los denunciados (la alcaldesa Rouarch, el teniente de alcalde Manera y la secretaria municipal Catalina Rosa Terrasa) eran perfectamente conscientes de que estaban cometiendo una injusticia, que es la razón en la que basamos esta denuncia, al amparo del artículo 404 del Código Penal".

Por su parte, la secretaria autonómica de Acción Institucional de Cs, Patricia Guasp, quien ha acompañado al regidor en la presentación de la denuncia, ha mostrado el "total apoyo" del partido al concejal y ha apuntado que no pueden permitir "que las instituciones públicas actúen de forma arbitraria a la hora de cumplir con sus obligaciones, en este caso de ofrecer la información necesaria a la oposición para que pueda ejercer su labor de control del equipo de gobierno". "Tanta transparencia de la que hacen siempre gala y al final tenemos que exigirla ante la Fiscalía", ha concluido.