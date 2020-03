‘Ribes Espai Cultural’ obrirà en maig amb un disseny industrial que recorda al seu antic ús

La Nau del Parc Central que rep el nom de “Ribes Espai Cultural” (REC) obrirà a la ciutadania a partir del pròxim mes de maig. La nau presenta un disseny industrial i és tota ella un homentage al seu ús originari, que tenia la funció de taller de reparació de trens, tal com va anunciar aquest dimarts la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, després de vistar este espai.

Només entrar unes grans vies de tren donen la benvinguda a l’Espai, on també hi ha una gran escala que condueix a la planta alta. L’edifici està dissenyat de forma totalment versàtil. Les parets estan fetes a base de mòduls que poden obrir-se o replegar-se per a facilitar els diferents usos del centre.

Així, a banda de representacions teatrals i musicals i espectacles escènics en general, l’Espai està concebut per a poder albergar també exposicions culturals de diversa mena. A més, el recinte també disposa d’una sala multiusos –amb vistes al recinte d’aigua que hi ha l’entrada del Parc Central- que podrà acollir presentacions de llibres i altres usos que plantegen els veïns i veïnes dels barris propers.

L’Espai està totalment adaptat per a l’accessibilitat universal i compta amb un ascensor per a persones amb cadira de rodes que recorda a la sala d’un maquinista de tren. El recinte té elements decoartius amb continues picades d’ullet als usos ferroviaris de la Nau, com els elements col·locats en els cristalls per a evitar colps, que representen el perfil de les vies de tren.

La regidora Glòria Tello assenyala que “la intervenció ha respectat molt el caràcter patrimonial de l’edifici, i n’hi ha diverses referències al seu anterior ús de taller de reparació de trens. És sorprenent com en molt poc de temps ha evolucionat esta Nau, que fa uns mesos estava totalment buida, a com està a dia de hui, ja nodrida amb tota una sèrie d’elements que permetrà desenvolupar ací diversos usos culturals. És una magnífica notícia poder tindre un espai dedicat a la cultura en ple centre del Parc Central, destinat als veïns i les veïnes”.

Les obres, que han costat més de 800.000 euros, estan finançades al 50% pel fons FEDER, i suposen l’habilitació de la segona nau que entrarà en funcionament en el Parc Central, després que la nau tres, besona d’esta, s’haja posat en marxa el mes passat com seu de la Universitat Popular de València.

“L’espai on anirà situat l’escenari i la graderia mòbil, en la planta baixa, està completament insonoritzat i l’acústica és de molt bona qualitat. A més, hem incorporat grans estors de color negre, que pugen i baixen de manera automatizada, i que tapen la llum dels grans finestrals de la Nau en els moments en que siga necessari”, detalla la regidora Tello.

Tot el sistema de llums i d’àudio està ja també instal·lat. El recinte compta amb tot un espai situat en la part posterior de la Nau que estarà destinat als camerins dels actors i actrius. En la part central hi ha els lavavos per al públic i, a la part dreta de l’entrada, es situa en gran espai de recepció, també inspirat en decoració industrial.