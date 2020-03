La Junta rechaza una proposición de Vox para rebajar de 45 a 35 el número de diputados

Solo los dos diputados de Foro se sumaron a la propuesta defendida por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. El PP se abstuvo y su diputado Pablo Álvarez Pire calificó de "demagogia" la propuesta asegurando que el último programa electoral de los 'populares' no incluía la reducción de parlamentarios.

De este modo replicó a Blanco, que en su intervención mostró confianza en contar con el respaldo de Foro y PP ya que ambas formaciones presentaron iniciativas en anteriores legislaturas para pasar de 45 a 35 diputados. "En política se cambia de criterio", apuntó Álvarez Pire, poniendo de ejemplo al líder de Vox, Santiago Abascal que tras ser cargo público en el Comunidad de Madrid ahora quiere "eliminar" el estado autonómico.

Asimismo, el diputado del PP ha defendido la necesidad de "dignificar la política", instando a Vox a hacer "planteamientos serios" en la Cámara autonómica en lugar de seguir en una deriva "demagógica". Por ello, ha argumentado que la abstención 'popular' busca "no colaborar a que se siga atacando a la institución y desprestigiando la política".

Foro sí respaldó la toma en consideración ya que, según su portavoz, Adrián Pumares, "va en sintonía con el programa electoral de Foro", aunque ha matizado que cualquier reforma legal debería garantizar la representatividad y proporcionalidad política y no centrarse simplemente "en términos monetarios".

Desde Ciudadanos, Luis Carlos Fanjul recordó las reivindicaciones de su formación para hacer más proporcional el sistema electoral y advirtió de que una reducción del número de escaños afectaría a la proporcionalidad.

El diputado de IU, Ovidio Zapico, explicó que su formación interviene por segunda vez ante una iniciativa de Vox por volver a tratar de traspasar "una línea roja". Izquierda Unida había anunciado que no participaría de debates planteados por Vox pero sí intervinieron en la propuesta de implantar el 'pin parental' en Asturias y lo han hecho esta mañana con la proposición para rebajar el número de escaños de la Junta General.

Según Zapico, lo que quiere Vox es "eliminar" el parlamento asturiano y "los estatutos de autonomía". "No les gusta el Estado de las autonomías", ha afirmado, reseñando que la democracia "cuesta dinero" al igual que el resto de sistemas políticos: "También la dictadura supuso una sangría de dinero además de la sangría real".

En la misma línea, Nuria Rodríguez (Podemos) preguntó a Ignacio Blanco si le parece "excesivo" contar con 45 diputados para un millón de habitantes y le recordó que los dos diputados de Vox tienen "la opción de renunciar a sus escaños".

La diputada de Podemos ha destacado, por contra, la "coherencia" de la formación morada que votó contra subida del sueldo de los parlamentarios y dona parte de las asignaciones. "No apoyaremos ningún postulado demagógico que vaya en contra de la democracia", apuntilló.

Además, se dirigió a la parlamentaria de Vox Sara Álvarez Rouco para calificar de "incoherente" su crítica al movimiento feminista cuyas reivindicaciones le permiten estar "sentada ahí". "Lea a la señora Clara Campoamor y sobre la lucha feminista para que las mujeres pudieran votar y ser votadas", le recomendó.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, fue más allá de las formas de la proposición y alertó sobre el fondo de la iniciativa que, a su juicio, es "claramente ideológica" y se presenta desde "la cobardía política". "No explica el verdadero alcance de lo que pretende", ha reprochado a Blanco, señalando que la proposición no buscaba una "simple reducción del gasto público" sino mermar la capacidad de la Cámara autonómica porque "no cree" en el Estado de las autonómicas, que sí defienden los socialistas.

Por ello, Carcedo le insta a ser "coherente y valiente" y renunciar a la aportación que su grupo parlamentario. Al mismo tiempo, ha recriminado a Vox que pretenda "aumentar la desconfianza en las instituciones y desprestigiar la democracia".