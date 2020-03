Los grupos aprueban por unanimidad incrementar las plazas públicas residenciales y de centros de día

Además, también se ha logrado un acuerdo en torno a uno de los puntos enmendados por el PP para intensificar las acciones necesarias para ocupar las plazas públicas que se encuentran cerradas en los distintos centros de carácter residencial de la Comunidad, conforme a los establecido en el acuerdo del Diálogo Social.

Todos los grupos han respaldado estos tres puntos de una moción que incluía seis medidas y que ha sido defendida por la procuradora socialista Isabel Gonzalo Ramirez, quien ha defendido que por "justicia social" es necesario ocupar todas las plazas que actualmente están cerradas, tras lo que ha lamentado que el Plan 'A gusto en mi casa' no cubre las necesidades de los usuarios.

"Implanta una bajada de intensidad de horas de ayuda a domicilio y deja un servicios sin la calidad necesaria tanto para los usuarios como para los trabajadores que ven reducida su jornada laboral", ha señalado la procuradora socialista, quien ha criticado que pese a la situación la Junta no haya realizado modificaciones.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos José María González ha destacado el "importante esfuerzo económico" que la Junta realiza en asuntos como la sanidad y la dependencia, tras lo que ha señalado que la Junta trabaja en abrir las plazas públicas cerradas pese a los condicionantes presupuestarios.

"La apuesta de este Gobierno con las personas mayores y la dependencia es incuestionable", ha defendido.

El procurador 'popular' Miguel Ángel garcía Nieto ha insistido en que la Comunidad cuenta con la mayor cobertura de las plazas residenciales del conjunto del país con casi 8 para cada 100 personas, no obstante ha trasladado su compromiso de acelerar el proceso de reconversión de plazas públicas para cumplir con el acuerdo del Diálogo Social.

No obstante, se ha referido a los datos del observatorio de la Dependencia en el que la Comunidad lidera "una vez más" el renking nacional. "No nos ponemos medallas, nos las ganamos todos los días", ha destacado García Nieto, quien ha insistido en que desde la Junta no se renuncia a incrementar las horas de atención pero siempre con una financiación "justa y necesaria".