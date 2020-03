El alcalde de Argentona, Eudald Calvo, dimite después de admitir "actitudes machistas"

El alcalde de Argentona, Eudald Calvo, ha dimitido después de admitir "actitudes machistas". La CUP le expulsó de la milicia a final del 2019, después de que le acusasen de abuso sexual.

"Creo que un cargo público no puede tener estas actitudes. Mi dimisión y las disculpas son el mínimo que puedo hacer", ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Una decisión después e que una mujer con perfil anónimo en Twitter le acusase de haberla "manoseado" en diversas ocasiones, cuando Calvo era pareja de una amiga suya.

Tras la expulsión de la milicia de la CUP, en las pasadas elecciones municipales se presentó con una agrupación electoral que aglutinaba a los entonces socios de gobierno (CUP, ERC y Comuns), pero la CUP se desvinculó de la candidatura.

Calvo dijo ayer martes, después de que transcendiesen los hechos, que quería disculparse de manera "sincera y honesta" y sin entrar en "justificar ni discutir" los detalles de los episodios de machismo. "Me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar. Hay que erradicar el machismo de la sociedad y yo no he sido consecuente. Pero quiero cambiar a mejor", dijo después de presentar su dimisión.

El alcalde puso el cargo a disposición de la asamblea extraordinaria de Unitat-Argentona per la Repùblica, celebrada la pasada noche, y esta la aceptó. "Reconoció los hechos machistas de que se le acusaba, y pidió disculpas publicamente", recita el comunicado hecho público por la agrupación.

En concreto, y a través de las redes sociales, un perfil de quien dice ser amiga de una expareja de Calvo, lo acusaba de haber "manoseado" los pechos en al menos dos ocasiones. En una tercera ocasión, en una piscina, Calvo habría intentado volver a acosar a la mujer, esta vez sin éxito.

Unitat-Argentona per la Repùblica le agradece ahora la decisión de dimitir "de forma consecuente con el ideario del partido". A pesar de estos episodios, el partido también pudo aprovechar la asamblea para reconocer el trabajo de Calvo.