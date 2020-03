La UPV, millor universitat espanyola en Agricultura i Ciències Forestals, segons el rànquing QS per matèries

20M EP

La Universitat Politècnica de València (UPV) és, un any més, la millor universitat espanyola en Agricultura i Ciències Forestals. Així es desprèn de la desena edició del QS World University Rankings per matèries, publicat hui dimecres. Aquesta classificació situa a més la UPV com la segona millor del país en Enginyeria Química i en el top 3 en Enginyeria Civil, Arquitectura i Enginyeria Mecànica, Aeronàutica i Fabricació.