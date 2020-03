Huelga y manifestaciones en Andalucía contra el decreto de escolarización y en defensa de la enseñanza pública

La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública -constituida por las organizaciones sindicales UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE)- ha convocado este miércoles una huelga educativa y manifestaciones en contra del nuevo decreto de escolarización y en defensa de la enseñanza pública. A la convocatoria de esta jornada reivindicativa se han sumado también sindicatos como ANPE y CSIF.

La Plataforma convocante de esta huelga y movilizaciones, apoyadas por PSOE-A, Adelante Andalucía o la Apdha, entre otros, ha insistido en que dicho decreto "no es fruto del consenso" de toda la comunidad educativa, ya que "se ignora incluso el dictamen" del Consejo Escolar de Andalucía, y ha señalado que supone un "ataque en toda regla" a la enseñanza pública, la cual "se fundamenta en premisas como la integración, la pluralidad, la interculturalidad y la participación, con un alto nivel de diversidad y con recursos, en bastantes casos, insuficientes".

Así, ha indicado que la administración andaluza "debería poner en valor" la educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa y ha incidido en que este decreto "va claramente en contra" de la enseñanza pública, que "es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación gratuita y de calidad".

"Defendemos el blindaje de las unidades de la enseñanza pública", por lo que "exigimos que no se proceda al cierre de ninguna de ellas", ha manifestado la Plataforma, que ha hecho un llamamiento a la participación en las manifestaciones previstas para la jornada para decir 'No a los conciertos educativos. No al decreto de escolarización'.

Junto a la huelga general a la que se convoca a toda la comunidad educativa, en Almería está convocada una manifestación a las 12,00 horas desde Puerta de Purchena hasta la Plaza de las Velas, mientras que a las 17,30 horas hay una concentración ante la Delegación del Gobierno (Paseo de Almería). En Cádiz, la manifestación partirá también al mediodía de la Plaza San Juan de Dios y llegará a la Plaza de España y la concentración será a las 18.30 horas en la Plaza Mina.

Por su parte, en Jerez de la Frontera se celebrarán dos concentraciones en la Plaza del Arenal, una a las 12.00 horas -de estudiantes- y otra a las 18.30. En Córdoba está prevista una manifestación a partir de las 12.00 horas desde la Plaza de las Tendillas hasta la Delegación Territorial de Educación. En Granada comienza a la misma hora y va desde la Plaza del Humilladero hasta la Delegación de Educación, donde a las 18.00 horas habrá un concentración.

En Huelva la manifestación se inicia a mediodía desde la Plaza de la Constitución (Ayuntamiento) y en Jaén la protesta saldrá a las 12.00 horas desde el Paseo de la Estación y a las 18,00 horas tendrá lugar una concentración en la Plaza de las Batallas, mientras que la manifestación en Málaga partirá a las 12.00 horas desde la Delegación Territorial de Educación (Plaza de la Marina).

Por último, en Sevilla está convocada una manifestación que partirá desde la Puerta de la Carne y llegará al Palacio de San Telmo a las 12,00 horas, mientras que por la tarde, a las 18.00 horas, hay una manifestación desde el Parlamento andaluz a los Jardines del Valle.

Coincidiendo con la huelga educativa, el Pleno ordinario del Parlamento acogerá este miércoles un debate sobre el nuevo decreto de escolarización, en el que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda , abordará este asunto en una comparecencia que ha sido solicitada por los grupos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía.