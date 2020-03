Amazon rebaja al 50% (y solo durante las próximas horas) el cepillo facial que asegura un cutis perfecto

Si no has escuchado hablar de la revolución de los cepillos faciales, estás muy desconectado de las redes sociales. Estos beauty gadgets están en boca de todos, y es que prometen unos resultados casi mágicos (en lo que a la limpieza del rostro se refiere) que, al parecer, poco tienen de mito y mucho de realidad. Así, no es de extrañar que la marca que los catapultara a la fama, Foreo, se haya convertido en el buque insignia de esta herramienta que promete una piel limpia y tonificada en tan solo 90 segundos.

Sin embargo, no es, a día de hoy, un producto apto para todos los bolsillos (aunque puedes encontrar los diferentes modelos muy rebajados en Amazon). Por eso, son muchos beauty addicts los que emprenden detectivescas búsquedas para intentar dar con cepillos similares que cumplan gran parte de las funciones de los Foreo. Si has llegado hasta este párrafo, te interesará saber que nosotros pertenecemos a este club y que podemos decir bien alto y claro que hemos dado con un gadget de calidad que, además, esta durante las próximas horas al 50% en Amazon. Es deBeurer, destaca por limpiar y masajear el cutis al mismo tiempo y ahora puedes adquirirlo por 19,99 euros.

Limpiador facial de Beurer. Amazon

Por qué vas a querer tener en tu neceser el cepillo facial de Beurer

-Porque te ofrece una limpieza profunda. Este dispositivo de Beurer tiene la función de limpieza profunda y suave de poros para conseguir una piel renovada.

-Porque su masaje activa la circulación. Para lucir una tez fresca y uniforme, conviene tener una buena circulación. Este cepillo facial la potencia a través de su masaje vibratorio de 15 niveles de intensidad y con sus tres zonas distintas de grosor.

-Por sus efectos antiedad. Las pulsaciones de baja frecuencia ofrecen efectos antiedad en la piel: previene arrugas y líneas de expresión y aporta firmeza al rostro.

-Por la comodidad de su uso. Su forma ergonómica facilita su uso y, además, se puede utilizar en el baño porque es resistente al agua. De hecho, es recomendable no usarlo en seco, para evitar irritaciones.

-Por sus características técnicas que facilitan su función. Dispone de una desconexión automática después de 15 minutos para proteger la batería, cuya duración es de 4 horas de funcionamiento y requiere de una carga de dos horas.

Si necesitas más motivos para meterlo al carrito, te diremos que tiene 4,4 estrellas de valoración por parte de los usuarios de Amazon que ya lo han probado. En sus comentarios, estos destacan la duración de su carga, cómo sus efectos se notan tras una semana de uso y la calidad de sus materiales

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.