València inicia els tràmits per a construir el segon anell ciclista de la ciutat per la ronda de Trànsits

València vol ampliar el radi d'acció de la mobilitat sostenible amb el segon anell ciclista, una infraestructura que es va imposar en els pressupostos participatius DecidimVLC de 2019 entre els projectes més votats i al qual es van assignar 1,35 milions d'euros d'inversió.

L'objectiu de l'Ajuntament passa per executar durant l'actual mandat, que expira en 2023, aquest projecte, que ja compta amb alguns trams en servei al llarg de la ronda de Trànsits, com els de Peris i Valero i Mestre Rodrigo, però també presenta uns altres d'especial dificultat. Aquest és el cas les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, amb túnel i pas elevat inclosos, que dependran de la reurbanització integral que escometa en aquests enclavaments l'àrea d'Urbanisme.

"Hem d'intentar que estiga acabat aquest mandat. Tenim un mandat popular, però passant tot el procediment", ha explicat aquest dimarts el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. Com a inici d'aquest tràmit s'està duent a terme un primer estudi per part del servei, "una planta viària en la qual ja estem treballant. Després s'encarregarà el projecte, perquè estem parlant d'un recorregut molt gran. Alguns trams ja estan fets i uns altres s'hauran de fer. És més gran que l'anell ciclista. Després vindrà la licitació i l'inici de l'obra", ha detallat l'edil, qui ha posat en relleu que el procés ja s'ha posat en marxa.

Posible trazado del segundo anillo ciclista de València. Carlos Gámez

Aquests són els plans que ha revelat aquest dimarts Grezzi, amb motiu del tercer aniversari de l'anell ciclista de la ronda interior, que va començar a funcionar el 3 de març de 2017. Des de llavors, aquest vial no ha parat de créixer en nombre d'usuaris, tant de bicicletes com de patinets, amb més de 3,6 milions d'usuaris acumulats en totes dues maneres de transport des de llavors. D'aquest total, prop de 300.000 s'han registrat en el que portem de 2020.

Com a mostra, el punt més concorregut, en l'encreuament del carrer Xàtiva amb Colón i Russafa, a l'altura de la plaça de bous, va superar al gener de 2020 els 6.000 usuaris de mitjana al dia, 1.700 més que el mateix mes de l'any anterior.

L'anell ciclista ha representat "un abans i un després en l'ús de la bicicleta i en l'avanç de les polítiques de mobilitat sostenible en aquesta ciutat", sosté Grezzi. "Després de tres anys, podem dir que estem molt satisfets perquè, tal com sospitàvem, s'ha confirmat que podia ser una infraestructura molt necessària i important per a donar eixes alternatives perquè la gent es poguera desplaçar per la ciutat de la forma més sostenible, amable, segura i interconnectada possible", explica.

En la seua opinió, l'anell ciclista, al final, "és un volant de connexió de tots els carrils bici que desemboquen en ell. Alguns que ja existien abans han començat a usar-se d'una manera més elevada", afirma.

A més, el 39% del total d'usuaris són dones, "la qual cosa és una dada per a celebrar i per a estar molt orgullosos com a ciutat", afig l'edil. "Queda molt per fer, però amb intervencions com la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament i amb la prirorització del transport públic en Colón avançarem cap a una major pacificació, humanització i ús d'aquestes infraestructures", assenyala.

Segons Grezzi, els altres carrils bici que s'han anat anat obrint al voltant de l'anell ciclista "s'han consolidat immediatament. Per exemple, el de Regne de València, que actualment compta amb més de 2.000 usuaris diaris, o els de l'avinguda Constitució i Burjassot i el que discorre pel pont de les Arts".

Quant a l'evolució de l'anell ciclista, entre 2017 i 2018, va haver-hi un increment del 21% de l'ús mitjà de l'anell ciclista i, en punts com l'encreuament de Xàtiva amb el carrer Colón, del 31%. A l'any següent, de 2018 a 2019, l'increment va ser encara major, amb una mitjana del 36% respecte a l'any anterior, i del 50% en l'esmentat encreuament, que és, a més, el punt de major intensitat de bicis i patinets de la ciutat. Pel Pont d'Assot, l'increment anual ha sigut del 22,69%.

En 2019, els mesos de maig i octubre han registrat els valors més alts, ja que són els mesos en què més s'usa la bicicleta. En l'encreuament de Xàtiva amb Colón hi ha diàriament més de 6.000 usuaris, "la qual cosa és una xifra molt important", explica el responsable municipal de Mobilitat. Entre gener de 2019 i gener de 2020 s'ha incrementat en 1.700 usos diaris de mitjana.

Pròxims carrils bici

Respecte als nous vials en projecte, en uns dies conclouran les obres del carril bici de Primat Reig després de la connexió amb l'avinguda Catalunya, on s'ha redissenyat l'encreuament per als vianants. Les pròximes intervencions seran en l'avinguda Institut Obrer i en la gran via Fernando el Catòlic.