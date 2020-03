València confirma el primer mort a Espanya amb Covid-19

La primera mort a Espanya d'una persona infectada per coronavirus es va produir el passat 13 de febrer a l'hospital Arnau de Vilanova de València, segons va confirmar ahir la conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.

Encara que fins ahir no es tenia constància de cap víctima mortal a Espanya, la responsable de la sanitat valenciana, Ana Barceló, va comparéixer a última hora de la vesprada per a anunciar que “una investigació retrospectiva” mitjançant “necròpsia” ha confirmat que un home de 69 anys mort per pneumònia greu d'origen desconegut fa ja tres setmanes, que havia viatjat a Nepal, estava infectat per Covid-19.

La consellera va explicar que aquest tipus de proves retrospectives es realitzen d'acord amb el protocol establit pel ministeri de Sanitat dijous passat i que insta a analitzar les mostres dels morts per pneumònies greus d'origen incert per a comprovar si estaven infectats pel virus. Encara que Barceló va apuntar que “no es pot determinar que la causa de la mort haja sigut el coronavirus”, la pneumònia greu és una de les malalties habituals provocades per Covid19.

Es tractaria, en eixe cas, de la primera víctima mortal a Europa a causa del coronavirus, perquè es va produir dos dies abans de la defunció a París d'un turista xinés, considerat fins ara com la primera víctima en el vell continent.

A més de conéixer-se aquesta primera mort, el comptador de positius superava anit, al tancament d'aquesta edició (23.00 h), els 150 infectats en tota Espanya, amb quasi un terç dels casos concentrats en la comunitat de Madrid. Catalunya i la Comunitat Valenciana fregaven la vintena de positius, i Andalusia i el País Basc superaven la desena. La majoria, això sí, segueixen presentant quadres simptomàtics lleus i només set pacients es trobaven anit ingressats en l'UCI. Aragó, Galícia i Múrcia romanien com les úniques comunitats lliures de coronavirus.

Sense congressos sanitaris

Evitar que l'epidèmia de coronavirus s'estenga entre el personal sanitari, especialment entre metges i infermers, és ara una prioritat per al Govern. Tant és així que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va instar ahir que es cancel·len tots els congressos, seminaris i trobades en els quals participen professionals del gremi. “Necessitem que estiguen en perfectes condicions i el màxim disponibles possible en els pròxims dies”, va dir.

L'anunci d’Illa arriba després que un centenar de professionals de la salut hagen sigut posats en quarantena al País Basc a causa del contagi de cinc treballadors dels hospitals de Txagorritxu i Santiago, tots dos a Vitòria, epicentre del coronavirus en eixa comunitat. L'impacte en la sanitat basca ha sigut tan considerable que el govern autonòmic ha llançat una convocatòria extraordinària per a contractar metges per als pròxims sis mesos.

“En aquests moments hi ha 13 persones de l'àmbit sanitari en procés d'aïllament i un número important apartat de l'assistència, i això no ho podem permetre perquè són essencials: sobre ells descansa la resposta al coronavirus", va emfatitzar Illa, que també va instar que els esdeveniments esportius de gran afluència de públic procedent de zones de risc, com el nord d'Itàlia, es disputen a porta tancada: la mesura afectarà partits de futbol, com el València-Atalanta de Champions, i de bàsquet.

A Europa, Itàlia es manté com a principal focus de l'epidèmia i ahir va superar els 2.500 casos confirmats, amb 79 morts. A França, que compta 4 víctimes mortals i ha superat els 200 contagiats, el president Emmanuel Macron va anunciar que el seu Govern ha requisat totes les existències de màscares del país per a reservar-les per al personal sanitari i els contagiats que les precisen.