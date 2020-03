Miguel, sobre su cita en 'First dates': "Físicamente no pido a Charlize Theron"

Miguel, camionero de profesión, dejó muy claros sus gustos nada más llegar este martes a First dates: "Me gustan las cosas de aquí, de España, como los toros, el fútbol, la música de los 90 o más atrás... pero que soy una persona versátil, que no me quedo anclado en 1949. Estoy en el siglo XXI y no hay ningún problema".

Carlos Sobera le pidió que le contara un poco de él: "Háblame de ti, ¿cómo eres?", le preguntó. El ciudarrealeño le contestó que "soy una persona que miro por mi pareja, pero con la anterior mujer que estuve no era muy compatible, y eso que vivimos 13 años juntos".

El presentador quiso saber qué requisitos debía tener la pareja que iba a cenar con él: "Físicamente no pido a Charlize Theron. Soy una persona normal, del montón, aunque me dicen que me parezco a Manolo García", pero Sobera le contestó que "también a Nicolas Cage".

Su cita fue Olga, una camarera de Almería que comentó en su presentación que "siempre intento pasar desapercibida, no me gusta que me miren y por eso no me arreglo mucho".

Y añadió que buscaba en el programa de Cuatro"un amor sincero que me hiciera sentir guapa y atractiva, querida".

La cena la comenzaron hablando de las profesiones que habían desempeñado, donde Miguel destacó que "ahora mismo estoy desempleado, pero tampoco es que me haga falta el dinero porque tengo mis ahorros y la manutención de los dos críos la tengo al día".

"¿Tienes hijos?", le preguntó Olga, y el ciudarrealeño le enseñó los tatuajes con sus nombres que tenía en los brazos: "sí, Guillermo y Alejandra". Entonces la camarera reconoció que "no me gustan los tatuajes porque no me gustan para mí y tampoco para la otra persona".

Pero la camarera no conseguía encontrar nada que le gustara de Miguel: "No es el tipo de hombre que estoy buscando".

En la decisión final, mientras que Miguel sí que quiso una segunda cita con Olga "aunque el tema está en la distancia, que estamos un poco lejos, es complicado, pero si se quiere, se puede, como dice el Cholo Simeone". Ella reconoció que "como un buen amigo si me gustaría, pero como pareja, lo siento, pero no".