Airbus despedirá a 370 empleados en la Comunidad de Madrid

El plan de reestructuración que, en forma de Expediente Regulador de Empleo (ERE), quiere acometer la empresa Airbus va cogiendo forma. Según dio a conocer la compañía a los sindicatos en una reunión mantenida ayer, la aeronáutica destruirá 370 puestos de trabajo en Madrid en los próximos meses. La planta de Getafe será la más afectada, pues el número de bajas en su plantilla será de 275. Por su parte, el descenso será de 72 empleados en Barajas y 23 en otras dos empresas subsidiarias: Crisa y Secure Land Communications.

En la carta que la compañía ha distribuido a sus empleados, Airbus ha asegurado que «trabajará» con el Comité de Interempresas para «gestionar» la nueva situación, «aprovechando las bajas voluntarias donde sea posible».

En cuanto a los motivos por los que la aeronáutica ha decidido acometer el ERE, que según fuentes sindicales podría acometerse en verano, la empresa ha señalado que se deben a motivos económicos. No obstante, los trabajadores defienden que los ajustes, que se producirán en toda Europa, no están justificados. «El grupo Airbus no tiene motivos para presentar un ERE y despedir a 630 trabajadores porque se están vendiendo más aviones que nunca», señala Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA Madrid. En este sentido, declara que en 2015 se vendieron 500 aviones y que, el pasado año, esa cifra casi alcanzó el millar.

Por todo ello, el representante sindical apunta a que España debe tomar cartas en el asunto y, además de recuperar cierto peso «perdido» en el sector aeronáutico, tiene que «evitar por todos los medios posibles la reestructuración».

Así, alerta de que UGT y otras organizaciones sindicales no van a «admitir» estos despidos y que, para evitarlos, están preparando «muchas movilizaciones e, incluso, una estrategia que pasa por ir a los juzgados».

Por su parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha rechazado de facto el movimiento de Airbus.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha asegurado que Airbus es «una empresa singular» que representa el 70 por ciento del sector aeronáutico del país, por lo que le ha pedido poner «luces largas» con la vista puesta en poder conseguir que España sea, en 10 años, «uno de los pocos países a nivel mundial con capacidad integral para poder fabricar y comercializar un avión». El consejero regional de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha calificado los despidos como un «error a cortísimo plazo» y ha emplazado al Ministerio a nuevas reuniones.

Más bajas en Sevilla y Cádiz

Además de las plantas madrileñas de Getafe o Barajas, Airbus también acometerá despidos en Andalucía: 216 en Sevilla y 44 en Cádiz. No ocurrirá así en las factorías de Castilla-La Mancha. Por su parte, Ford anunció ayer un ERE de 400 trabajadores en Valencia.