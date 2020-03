El alcalde de Catoira lamenta la moción de censura y ve al PP local "un títere" en manos del socialista Alberto García

Para Xan Castaño, el Partido Popular de Catoira "es un títere, un juguete roto en las manos de Alberto García". No en vano, ha recordado que las dos veces que el exalcalde socialista perdió la mayoría absoluta en sus 30 años como regidor se apoyó en el PP.

"En una ocasión para gobernar y en otra, como ahora, para presentar esta moción de censura que, evidentemente, es democrática y nosotros respetamos", ha señalado, antes de añadir que, en todo caso, considera que "Alberto García ha sido muy poco generoso, no solo con los vecinos de Catoira sino con su propio partido".

Y ha recordado que tras las últimas elecciones municipales el BNG intentó negociar con el PSOE, ofreciéndole apoyar sin condiciones ni contrapartidas a cualquier otro candidato socialista que no fuese Alberto García. "La persona que llevó a Catoira a esta situación no podía ser la que siguiera al frente de la Alcaldía", ha dicho.

Castaño ha lamentado que "el patético gobierno anterior ahora se convierte en algo aún peor", antes de añadir que "las razones reales" están "por descubrir". "Y nosotros intentaremos descubrirlo", ha indicado.

"PUFOS" HEREDADOS

Xan Castaño ha asegurado que los promotores del pacto "mienten" cuando afirman que el actual gobierno de Catoira "rechaza subvenciones o no realiza las gestiones necesarias para asumir las inversiones que el municipio precisa".

"Si no recibimos todo el dinero que nos corresponde es porque le estamos pagando a algunas Administraciones los pufos que Alberto García nos dejó", ha indicado, antes de añadir: "Me da la risa cuando escucho que me acusan de pasotismo o desidia".

Y ha recordado que, en este momento, su gobierno "está trabajando en 11 proyectos", entre los que ha destacado la mejora de los accesos a las Torres de Oeste para personas con discapacidad y para posibles evacuaciones, la recuperación del Camino Real, la mejora del mirador de Abalo, la impermeabilización del depósito de agua o la transformación del antiguo edificio de la Casa Consistorial en un centro cultural y de servicios sociales.

DEMANDA

Castaño también ha negado que no haya atendido la demanda de un local para los grupos municipales, cuestión de la que hablan PSOE y PP en su argumentación de la moción de censura.

"Nosotros le hemos ofrecido lo que tenemos pero lo que Alberto García quiere no es un local, lo que quiere es un hotel de lujo. Y si quiere un hotel, pues tendrá que pagárselo", ha señalado.