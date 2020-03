Andrea cuenta toda la verdad sobre su relación con Óscar después de 'La isla de las tentaciones'

Andrea e Ismael entraron a La isla de las tentaciones para reforzar su pareja y dejar atrás los celos de él. Desafortunadamente, no consiguieron ninguna de estas cosas, pues ella le fue infiel con Óscar, uno de los solteros que fue al programa a tentar a las chicas, y terminó marchándose con él.

Tras un programa seis meses después, dos debates televisados y un polígrafo en Sálvame, parece que Andrea ya no mantiene relación con ninguno de los dos, pues aunque parece que tuvo un desliz con su ex Ismael, quería conocer a su nueva conquista, pero Óscar le dio largas para no quedar con ella.

La propia Andrea estrenó este lunes su canal en Mtmad, La princesa que hay en mí, y en su primer vídeo explicó con más detalles qué fue exactamente lo que pasó con el soltero malagueño.

"Las veces que nos hemos visto han sido pocas. La primera vez, que bajé yo a Málaga con Fani y unas amigas, pasamos una noche juntos", confesó, alegando que ese encuentro se dio porque fue ella a Málaga. "Porque yo quería, porque él decía que no subía a Madrid porque trabajaba… aunque nunca salió de él decirme ‘oye, ven a Málaga que me apetece verte’".

"La segunda vez bajé 10 días, durante la feria, de los cuales solo le vi a él dos horas el primer día, y el resto de días todo fueron excusas y pasar de mí", continuó la catalana. "El último día estábamos en casetas contiguas, le escribí para vernos y no fue capaz de despedirse de mí".

A pesar de estos desplantes, la exparticipante de La isla de las tentaciones quiso darle más oportunidades a Óscar, pero según contó, le volvió a decepcionar: "La tercera vez que nos vimos fue en noviembre. Yo ya me había mudado a Madrid y le invité varias veces, pero nunca quiso subir, así que bajé yo a Málaga porque me apetecía verle".

"La primera noche la pasé con él; la segunda yo tenía un cumpleaños allí y, la tercera, cual fue mi sorpresa cuando yo quería pasarla con él y me dijo que estaba enfermo…", explicó Andrea. "Me di cuenta de que me había bloqueado en las historias de Instagram, de que por la tarde había salido y de que por la noche estaba cenando con su hermano".

Tal y como opinó en su vídeo, el malagueño se ha alejado de ella porque no quería que se la relacionara con ella: "Lo que sentí es que en el debate final él entró a cuchillo y su objetivo era limpiar su imagen, porque se ha dado cuenta de que yo ahora tengo muchos comentarios negativos, y de que estar a mi lado es ponerse a mucha gente en contra".

"Eso es lo que ha querido y lo que ya ha conseguido, porque ahora está viendo que mucha gente le está apoyando y diciendo lo bueno que es él y lo mala que soy yo", concluyó Andrea.