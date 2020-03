Los 'riders' españoles en plena forma para la Copa del Mundo de snowboard cross de Sierra Nevada

Según han informado la Real Federación Española de Deportes de Invierno (Rfedi) y Cetursa, la empresa encargada de la gestión de la estación invernal, las clasificatorias de esta prueba tendrán lugar el viernes 6, mientras que la competición será el sábado 7.

"Será una época de la temporada con mucha afluencia en la estación, por lo que un público numeroso podrá del espectáculo que ofrecen los deportistas de la mejor talla mundial", han destacado.

En ella participarán cuatro españoles con auténticas posibilidades de podio. El equipo español está compuesto por el vasco Lucas Eguibar (Promosport-FVDI-NKEF), el ceutí Regino Hernández (CAS-FADI) y los dos jóvenes catalanes Bernat Ribera (RACC-FCEH) y Marc Roure (GRANUEC-FCEH).

El subcampeón del Mundo en Sierra Nevada 2017, Lucas Eguibar asegura que pese a que los resultados en las competiciones de esta temporada no han salido tan bien como era de esperar, se encuentra en muy buen estado de forma.

"Después de trabajar tanto en la pretemporada al final encuentras tu buen estado de forma. Ha sido una temporada atípica por las pocas competiciones que ha habido pero llego bastante bien a Sierra Nevada", ha asegurado.

El donostiarra, que va décimo en el ranking del circuito de SBX, asegura que su objetivo es estar lo más alto posible, y ha añadido que competir en España "no es un punto de presión, sino al contrario, quiero disfrutar de la carrera junto a mis amigos y familiares".

En el caso de Regino Hernández, bronce en los JJOO de PyeongChang 2018 y plata por equipos junto a Eguibar en la Copa del Mundo de Sierra Nevada 2017, vuelve más fuerte que nunca después de su lesión.

"Ya estoy recuperado al 100 por cien de la lesión, quizás no he tenido el tiempo suficiente para estar a mi máximo nivel, pero tengo muchas ganas de llegar a Sierra Nevada y darlo todo", ha comentado.

Regino espera poder demostrar en las dos competiciones que quedan (Sierra Nevada y Veysonnaz, en Suiza) y salir contento de los eventos.

"Indiferentemente del resultado, quiero estar contento por haberlo dado todo y que el resultado que obtenga sea el que me merezco", ha asegurado.

Además, el ceutí se siente entusiasmado de que se dispute una Copa del Mundo en su casa. "Competir en España delante de los míos siempre me gusta y sobretodo en Sierra Nevada que es la estación que me ha visto crecer. Competir aquí me aporta seguridad, fuerza y energía al estar delante de los míos en una competición de este nivel".

El entrenador del combinado español, Alex Martín, ha hablado sobre los 'riders' que componen el equipo, de los que ha destacado a Eguibar como gran favorito en Sierra Nevada.

"Llega con mucha motivación y con unas buenas condiciones físicas y técnicas, el primer puesto en el circuito de Copa del Mundo SBX está complicado, aún así, Lucas es uno de los claros favoritos en Sierra Nevada", ha declarado.

Martín también ha querido subrayar el caso de Regino Hernández, quien "compite en casa, con ganas de hacerlo bien y con las máximas garantías, ha competido poco esta temporada a causa de la lesión, pero es también es uno de los favoritos".

El entrenador también ha destacado el potencial de los dos jóvenes catalanes del equipo. "Marc Roure hizo un buen papel en Canadá, apunto de clasificarse para las finales. En el caso de Bernat está trabajando para sacar buenos frutos de su preparación".

APUESTA POR SIERRA NEVADA

La apuesta de la FIS por celebrar este evento mundial en Sierra Nevada responde a voluntad de la federación de que esta no sea simplemente una competición de snowboard cross, sino que sea un gran festival del deporte invernal, integrando entrenamiento, competición y la cultura en tierras granadinas.

En relación a zona concreta donde se disputará la prueba, ha habido una pequeña modificación del emplazamiento con respecto a los mundiales celebrados en la misma estación en 2017.

Un cambio realizado con "la voluntad de acercar la línea de meta al área de restauración de la Loma de Dílar" según ha declarado el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, y así "poder ser visible desde los dos márgenes".

Esta modificación no afectará a ninguna pista del esquí comercial, sin embargo, según el coordinador de Snowboard de la FIS, Uwe Baier, "se logrará una mejor integración de la pista en la estación, sentando la base de un futuro estadio de competición sostenible y compatible con los clientes habituales".

Los Mundiales de 2017 fueron un éxito con un gran número de espectadores disfrutando del evento. Los resultados que obtuvieron los 'riders' de RFEDI dejaron a todo el mundo sin palabras, consiguiendo Eguibar la medalla de plata y convirtiéndose en el primer 'rider' español en obtener el título de subcampeón en la modalidad y primer español en llevarse la plata de unos Mundiales de snowboard.

El tándem formado por Eguibar y Regino Hernández consiguió también la plata, en la modalidad por equipos SBX, tras realizar unas primeras rondas extraordinarias. En el momento fueron considerados como los mejores mundiales por el presidente de la FIS, Gian Franco Kasper.

Esta Copa del Mundo de Sierra Nevada 2020 será la penúltima prueba del Calendario FIS de Copa del Mundo, que ha contado con pruebas seis previstas. El equipo también realizará otras pruebas de Copa de Europa y FIS antes de dar por terminado el invierno.