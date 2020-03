Les ratxes de vent superen els 100 quilòmetres per hora a Morella i freguen els 70 a la costa de València i Castelló

20M EP

Les ratxes de vent han superat els 100 quilòmetres per hora a la localitat castellonenca de Morella, on s'ha aplegat als 106 quilòmetres per hora, mentre que a zones dels litorals de València i Castelló s'han registrat velocitats de fins a 76 quilòmetres per hora.