Jesus Jurado defiende la Ley de Memoria Democrática para "relatar la verdad" y "dar justicia a las víctimas"

El Parlament ha rechazado este martes con 3 a favor, 35 en contra y tres abstenciones tomar en consideración la Proposición No de Ley (PNL), presentada por Vox, mediante la cual se pedía derogar dicha Ley de Memoria al considerar que "crea buenos y malos, promoviendo la división y la confrontación entre los españoles".

"Si un partido postfascista como el que tenemos que soportar en el Parlament nos trae una proposición para derogarla, nosotros les decimos que no, que no hay equidistancia que valga, que no es lo mismo un régimen fascista que un gobierno democrático como la II República", ha argumentado.

Según ha explicado Jurado, el régimen franquista, según la resolución 39/1946 de la ONU, fue un régimen fascista por su origen, naturaleza, estructura y conducta. La misma resolución explicita el apoyo dado por el franquismo a Hitler y Mussolini.

Por ello, las leyes de memoria histórica "van encaminadas a buscar la verdad, perseguir la justicia y conseguir la reparación para las víctimas de los regímenes totalitarios que en el siglo XX acabaron con la vida de millones de seres humanos, ya sea el imperio japonés, la Alemania de Hitler, la URSS de Stalin o el régimen de Franco en España. Regímenes que orquestaron el asesinato masivo por razones ideológicas, de raza o cualquier otra".

"En Baleares no hemos sufrido el estalinismo, ni el régimen de Pol Pot, ni a Mussolini. Lo que se sufrió es una dictadura fascista, con el general Franco al frente, un régimen que llevó a cabo miles de asesinatos premeditados solo en nuestras islas, y a estas alturas las consecuencias de aquellos actos terribles todavía no se han reparado. Por eso nos hemos dado y tenemos la Ley de Memoria Democrática", ha añadido.