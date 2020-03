Adelante pide a Gobierno y a Junta que "se hagan cargo" de las limpiadoras de la Agencia Tributaria

"Estas mujeres no pueden estar pagando el mal funcionamiento de las Administraciones Públicas, que no velan por que las empresas adjudicatarias cumplan con las obligaciones laborales con sus trabajadoras", ha señalado la parlamentaria de Adelante Andalucía por Málaga Vanessa García.

A juicio de García, "entendemos que son responsables subsidiarias, y que deberían hacerse cargo, como mínimo, de que cobren sus nóminas y de que vuelvan a trabajar ya" y también ha abogado por acabar con el sistema de externalización de servicios y que se contrate a la plantilla como personal laboral.

Por su parte, María Alcoholado, que ha actuado como portavoz de estas trabajadoras, ha explicado que llevan cobrando con atrasos desde mayo, pero que desde noviembre "hemos estado trabajando gratis".

También ha indicado Alcoholado que a la Agencia Tributaria se la puso en conocimiento de la situación desde el principio, "pero que ésta no dio una solución". "El día 31 de enero llegó el fin del contrato con la empresa adjudicataria, Tempo Facility Services, y la Agencia Tributaria nos invitó a salir y nos prohibió el acceso a nuestros puestos de trabajo", ha explicado Alcoholado, que ha recalcado que la empresa después de meses sin comunicarse les envió un correo diciendo que ya estaban "dadas de baja con ellos y que nos pusiéramos a disposición de la siguiente empresa que nos tenía que subrogar".

En este sentido, a juicio de las trabajadoras, la Agencia Tributaria "ha pecado de negligencia" porque "ahora mismo no hay una empresa nueva que nos subrogue, principalmente por las deudas con la Seguridad Social y de nuestros propios salarios atrasados". Así, han explicado que ninguna empresa ha querido contratar haciéndose cargo de estas cantidades "y por eso nos vemos en la calle, llevamos un mes entero sin poder trabajar ni poder solicitar la prestación por desempleo".

"Después de cuatro meses sin que entre un salario en casa, imagínense ustedes en qué situación nos vemos", ha lamentado al tiempo que ha pedido a la Administración "que se mueva" y que "cambie la Ley de Contratos del Sector Público, porque actualmente las empresas tienen cada vez contratos más precarios y para poder conseguir un beneficio abusan de los trabajadores, en este caso llevándose nuestros sueldos".

Por último, desde Adelante Andalucía se ha criticado que muchas de estas trabajadoras lleven trabajando entre 30 y 40 años en la Administración Pública, pero no como personal propio, sino "precarizadas a través de subcontratas". "Estas mujeres realizan una labor de cuidados, que, como siempre, no está valorado ni visibilizado, pero sin el que no se podría entrar en la Agencia Tributaria", ha concluido la parlamentaria.