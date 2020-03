Los vecinos del barrio Butarque tendrán un nuevo instituto para el curso 2021-22

El barrio de Butarque, situado en el distrito madrileño Villaverde, alberga hasta tres colegios para cursar la primera etapa educativa. Para secundaria, último ciclo obligatorio, solo cuenta con un centro: el Juan Ramón Jiménez. Tan solicitado que un centenar de estudiantes tendrán que buscarse otro instituto fuera de su barrio para el curso que viene.

Así se lo ha transmitido recientemente la Consejería de Educación a la asociación de vecinos de Butarque, donde llevan años luchando por conseguir un nuevo centro para sus hijos. "Es crucial saber donde van a ir nuestros niños porque el periodo de matriculación empieza en marzo y los padres no saben si los van a tener que llevar fuera del barrio", cuenta una de las portavoces de la asociación, Verónica Parra, quien "se niega" a que los jóvenes de 12 años vayan solos en autobús cada día.

De momento no tendrán más remedio que buscar una alternativa para el próximo curso, aunque quizá para septiembre de 2021 hayan logrado una solución. El Ayuntamiento, "después de estudiar todas las posibilidades", ha propuesto como solución hacer el instituto en dos parcelas del inventario municipal, que no están al lado del colegio sino en la zona opuesta del barrio, pero que ya tienen la calificación de Equipamiento Básico Educativo, por lo que, en este caso, no sería necesario elaborar un plan especial y se aceleraría todo el proceso, anuncia el área de Desarrollo Urbano dirigida por Mariano Fuentes a 20minutos.

Se trata de dos parcelas independientes a las que se dará continuidad mediante un viario, que se convertirá en un espacio peatonal. Esto supondrá "primero dar respuesta a una de las demandas históricas del barrio de Butarque y, segundo, garantizar que además de tener otro instituto se va a conservar la parcela deportiva, que también es un equipamiento necesario para la zona", añaden fuentes municipales.

Las parcelas donde que cederá el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

"La Comunidad, que es quién construirá el centro, proponía alojar el nuevo instituto junto al Colegio Público que existe en la actualidad. Pero el problema de esa opción es que de esa manera se inhabilitaba otro equipamiento necesario para el barrio, como es un futuro polideportivo municipal, que debe ir justo ahí. Además, dilataría mucho los plazos, porque al ser una parcela de uso deportivo, habría que elaborar un Plan Especial para cambiarle el uso, por lo que retrasaría la implantación del instituto", explican desde el Ayuntamiento de Madrid.

Según confirma el área de Fuentes, la dirección general de infraestructuras educativas de la Comunidad ha aceptado esta propuesta y este miércoles se mantendrá una reunión con los vecinos en la Consejería, a la que acudirá también el Ayuntamiento, para explicarles la solución encontrada.

A última hora del día de ayer, ni la asociación ni la Comunidad de Madrid decían estar al corriente de dicha reunión. No obstante, el gobierno autonómico admite que acorde a sus previsiones el nuevo instituto estará "en funcionamiento para el curso 2021-2022". "Estamos comprometidos con el proyecto de construcción en este barrio que ha protagonizado un gran crecimiento demográfico en los últimos años, asegura a este diario la Consejería de Educación.

Unos plazos que los vecinos consideran "imposibles", pues en tan solo dos años no se puede levantar un edificio, dice Verónica. "Ni siquiera se ha cedido el terreno y no se ha licitado el proyecto, además de solo el cambio del plan general de ordenación urbana ya lleva dos años... y esto sin hablar de las obras", apunta esta vecina y madre. Eso sí, "es un avance que el Ayuntamiento ceda el terreno", dice.

La Comunidad de Madrid confía en poder habilitar el instituto, aunque sea una parte del edificio. "Nosotros construimos por fases y nuestro intención es reducirlas con respecto a otras legislaturas", dicen fuentes autonómicas. Mientras tanto, el gobierno de Ayuso ofrece como alternativa alojar a estos estudiantes en uno de los colegios para que puedan comenzar secundaria hasta que el nuevo edificio esté construido.

Pero primero necesitan la ayuda del Ayuntamiento, que será quien ceda próximamente el terreno. "Desde el primer momento este equipo de Gobierno se puso a trabajar para encontrar la mejor alternativa para que Butarque pueda tener cuanto antes un nuevo instituto, porque en el actual (ya no caben y llevan años reclamándolo. Es una necesidad urgente para dar servicio a la población adolescente de este barrio renovado de Villaverde", sostiene el área de Mariano Fuentes.