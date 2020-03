Desmantellen un cultiu de 1.700 plantes de marihuana a Sueca i Xest i detenen 15 persones

En l'operació, 'Litiums', es perseguia una banda criminal que es dedicava al tràfic de substàncies estupefaents. Va ser a mitjan octubre del 2019 quan els agents van escorcollar dos parcel·les rústiques a Sueca i Xest que presumptament eren utilitzades per al cultiu i posterior trànsit de substàncies estupefaents.

Els implicats llogaven terrenys per tot el territori de la Comunitat i els acondionaven per a poder realitzar l'activitat de cultiu. En els terrenys sempre hi havia treballadors de l'organització que es dedicaven de manera exclusiva a la plantació, tant a cuidar de la mateixa com a proporcionar protecció del terreny davant possibles lladres, han apuntat les mateixes fonts.

En aquests primers dos escorcolls als terrenys rústics de Sueca i Xest, es van desmantellar dos plantacions de grans dimensions i es va intervindre gran quantitat de material per al cultiu com són filtres de carboni, transformadors, aires condicionats, focus, etc. A més, en ser terrenys rústics, l'organització havia adquirit gran quantitat de plaques solars i bateries que utilitzaven per a proveir les necessitats elèctriques de les plantacions.

El modus operandi que utilitzava la banda era el de tindre diverses plantacions en diferents estats de creixement per a poder, així, disposar de droga durant tot l'any. A més de les plantacions, tenien llocs especials per a l'assecat

Una vegada es va realitzar l'escorcoll complet de les parcel·les, els agents van obtindre major informació sobre l'organització criminal i van identificar els capitosts.

Després de quatre mesos d'investigació, es va aconseguir dilucidar per part dels agents l'estructura de l'organització delictiva, amb un clar líder que impartia les ordres als seus subalterns.

Durant aquest període es van localitzar set ubicacions, es van realitzar nou escorcolls en parcel·les rústiques i vivendes de les poblacions de Cullera, Xest i Sueca i es van intervindre 1.700 plantes de marihuana, 15.800 euros en metàl·lic, 14 vehicles i material per al muntatge d'hivernacles indoor.

Els detinguts en aquesta operació tenen entre 25 i 57 anys i estan acusats d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal.